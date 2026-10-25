El que quiera oír que oiga

Todo el mundo cuenta que una de las mociones más aplaudidas fue la que estableció que se valoraba la propuesta de gravar con un 1 % del patrimonio al 1 % más rico. La aprobación de ese texto que orienta a discutir esa propuesta es un baño de humildad para los que creyeron que se podía blandir como arma argumental una mayoría perentoria, forzosamente circunstancial para desdeñar una idea surgida del seno del movimiento obrero. Es una ovación para reflexionar que, junto con la durísima moción que reprendió al Gobierno por incumplir el acuerdo sobre las AFAPs alcanzado en el Diálogo Social, debería ser suficiente que se comprenda la importancia del pasajero 33 y la relatividad mayor de que una buena idea tenga solo 3 o 4 votos en 17 senadores, si se sostiene en la discusión fundamentada de la base social que ha construido a la izquierda desde hace sesenta años.

Hay que volver a enamorar a todos los frenteamplistas

Ahora, sin duda, la discusión transitará por la forma de bajar a tierra estas resoluciones preservando el equilibrio entre la voluntad mayoritaria de la militancia frenteamplista expresada en el plenario del Congreso y la necesidad de aliviar a un Gobierno que sabe que ha sido cuestionado en asuntos muy importantes y que ahora conoce la dimensión orgánica del descontento. Seguramente estarán los que ignoren y desestimen estas reflexiones, los que incluso discutan a viva voz cómo se hace para esquivar las cosas que allí se aprobaron como si la gente fuera tonta y las cosas no se dieran a la luz de los que ya han perdido la ingenuidad. Pero otros, seguramente, van a reflexionar y harán su parte para corregir el rumbo. Todavía hay tiempo, pero es mucho el trabajo que hay que hacer para remontar, para recuperar la confianza y la adhesión, para volver a enamorar a todos los frenteamplistas.