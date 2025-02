El síndrome de la vaca loca

Hace mucho tiempo que pienso que el mayor riesgo de los poderosos es la pobreza; que si se eternizan las injusticias, siguen aumentando los niños pobres, continúan extendiéndose los asentamientos, las injusticias y las desigualdades, no van a ser los comunistas los que los van a asaltar a los ricos en Punta del Este ni los van a secuestrar para obtener rescates o matar en una rapiña, sino que el riesgo mayor está en los que no conocen otro mundo más que el de la miseria y la marginalidad y no tienen otros ejemplos donde mirarse que el del delito, el éxito fácil, la droga y la violencia.