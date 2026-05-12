"Te mueve las fibras": uruguayo contó su experiencia como observador en Palestina

El arquitecto contó que llegó al programa tras conversar con una amiga que había participado anteriormente. “Escuché sus testimonios, me parecieron súper interesantes y le dije que estaba dispuesto a ir”, relató. Una vacante de último momento terminó abriéndole la posibilidad de integrarse al contingente internacional.

Dentro de su equipo era el único latinoamericano, pero contó que algunos otros grupos tenían presencia latinoamericana, así como participantes de distintos países, entre ellos Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos.

Vivir con miedo

Durante la entrevista, Manera describió una realidad marcada por el miedo y la precariedad en varias comunidades palestinas. Según señaló, en zonas alejadas la violencia ejercida por colonos israelíes se vive de manera más directa. “Estuve hablando con un palestino que me decía: ‘Nosotros nos vamos a dormir con miedo de que nos tiren una bomba Molotov para dentro de la casa’", recordó.

También relató el impacto que tuvo vivir bajo alertas de misiles durante la escalada bélica regional. Explicó que, pese al estrés y a las evacuaciones hacia refugios antibombas, su situación seguía siendo mucho más segura que la de gran parte de la población palestina. “Nosotros estamos en una situación bastante privilegiada con respecto a la gente que vive ahí”, afirmó. En ese sentido, mencionó especialmente a las comunidades beduinas que viven en tiendas precarias y sin acceso a bunkers.

¿En qué consiste ser observador en Palestina?

Sobre el trabajo concreto del programa, explicó que los acompañantes reciben formación básica en derecho internacional antes de viajar y que su tarea principal consiste en observar, registrar y elaborar informes diarios sobre situaciones que consideran violatorias de los derechos humanos. “Hay violaciones todos los días, permanentemente, de varios aspectos del derecho internacional”, sostuvo.

El primero, señaló, es que, según el derecho internacional, un país no puede ocupar a otro por tiempo indefinido. "Sí es legal que un país ocupe a otro, por determinadas circunstancias, pero tiene que ser en el marco de una operación, no es que se puede quedar para siempre", detalló.

Por otro lado, el país que ocupa debe garatizar el bienestar de los ciudadanos del país ocupado, algo que tampoco se cumple. "No sólo no sucede, sino que sucede todo lo contrario. Israel se ocupa del malestar de los palestinos, violando sus derechos en todas las dimensiones posibles. Tiene una maquinaria aceitada de ingeniería para hacerles la vida a cuadritos".

Manera aseguró que los equipos pudieron observar violaciones cotidianas en lo que tiene que ver con el derecho a la educación, a la salud, a la libre circulación y al trabajo.

Consultado sobre si las hostilidades y agresiones eran observadas eran perpetuadas por ambas partes, Manera expresó: “Yo no vi ninguna violación al derecho internacional por parte de los palestinos. Sí vi muchas violaciones al derecho internacional por parte de colonos israelíes y de los militares israelíes”.

En esa línea, aseguró que el programa "mantiene una postura neutra; no es ni pro-Palestina ni pro-Israel", premisa con la que, según dijo, el programa "insiste mucho". “Tenemos que ir con una visión neutral. El programa tiene una perspectiva del derecho internacional”, señaló.

Los observadores realizan entrevistas permanentes con familias, comunidades y organizaciones locales. Luego elaboran reportes que son compartidos con organismos internacionales y otras organizaciones que trabajan en el territorio, entre ellas la ONU y la Unión Europea.

Además, Manera destacó el vínculo del programa con movimientos israelíes pacifistas y organizaciones integradas por exmilitares críticos de la ocupación. Entre ellas mencionó a “Rabinos por los Derechos Humanos”, “Combatientes por la Paz” y “Breaking the Silence”.

"Es Imposible que no te afecte"

Con respecto a lo que representó la experiencia y cómo se sintió al regresar a Uruguay, aseguró que "es imposible que no te afecte". "Es una experiencia muy fuerte, estar todo los días conversando con gente que tiene vidas durísimas, que les pasan cosas muy fuertes, y que te abren la puerta de su casa y, con esa vida dura que tienen, cuando llegás te ofrecen un café o un té".

Al recordar algunas de las historias que conoció, el arquitecto relató el caso de un hombre palestino cuyo lavadero de autos había sido demolido y que, pese a haber perdido su sustento económico, salió a comprar galletitas y jugo para recibir al grupo de observadores. “La hospitalidad que te ofrecen y la humildad que ves y la resistencia que ves en esos pueblos, obviamente te toca, te mueve todas las fibras”.

Manera explicó que al volver a Uruguay el desafío es "tratar de darle sentido a haber estado ahí". Una forma de hacerlo, según dijo, es dar entrevistas y habalr de las cosas que vio, que es uno de los objetivos del programa.