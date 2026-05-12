Justicia define si Moisés Martínez regresa a prisión tras presuntos incumplimientos de su arresto

Fallas técnicas y baliza: Se espera que representantes de la Dinama (Dirección Nacional de Medidas Alternativas) expliquen por qué no se instaló la baliza de monitoreo inicialmente. La defensa argumenta que la vivienda no contaba con conexión eléctrica regular de UTE, situación que recién se normalizó en los últimos días.

Testimonios: Además de los informes técnicos, la jueza citó al cuñado de Martínez para declarar sobre la situación en el domicilio.