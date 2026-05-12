Justicia define si Moisés Martínez regresa a prisión tras presuntos incumplimientos de su arresto

La jueza María Noel Odriozola encabeza la audiencia judicial clave para determinar el futuro de Moisés Martínez, el joven de 28 años condenado por el homicidio de su padre. La instancia busca resolver si Martínez mantiene el beneficio del arresto domiciliario con tobillera electrónica o si, como solicita la Fiscalía, debe ser trasladado de inmediato a un centro de reclusión.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Revisión por presuntos incumplimientos
La audiencia de hoy se produce tras la denuncia de la Fiscalía de Homicidios, liderada por Sabrina Flores, que señala al menos tres incumplimientos de la medida cautelar registrados por el sistema de monitoreo electrónico.
Originalmente prevista para el jueves pasado, la instancia debió postergarse debido a la internación de Martínez en el Hospital Pasteur tras un intento de autoeliminación. Tras recibir el alta médica y psiquiátrica, el joven fue trasladado nuevamente a su domicilio en Casavalle, desde donde comparece hoy.
Puntos críticos de la audiencia:
-
Fallas técnicas y baliza: Se espera que representantes de la Dinama (Dirección Nacional de Medidas Alternativas) expliquen por qué no se instaló la baliza de monitoreo inicialmente. La defensa argumenta que la vivienda no contaba con conexión eléctrica regular de UTE, situación que recién se normalizó en los últimos días.
Testimonios: Además de los informes técnicos, la jueza citó al cuñado de Martínez para declarar sobre la situación en el domicilio.
El trasfondo del caso: Martínez cumple una condena de 12 años de prisión dictada el pasado 8 de abril por el homicidio de su progenitor (mayo 2025), en un contexto que la defensa marcó como el final de años de agresiones y abusos por parte de la víctima.
La resolución de la magistrada Odriozola se conocerá en las próximas horas y definirá si los incumplimientos técnicos y de conducta ameritan la revocación del arresto domiciliario total.