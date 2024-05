Gobierno y Partido Nacional atravesados por la corrupción

El diálogo no sólo está plagado de expresiones soeces que indican desprecio a la Justicia, a la honestidad y hasta al lenguaje, sino que ilumina hasta qué punto sienten que pueden influir en ella, presionar para designar fiscales amigos y direccionar causas. Además, permite conocer que, en aquellos días, la fiscal Alicia Ghione se comunicó con el presidente del Partido Nacional inmediatamente después de ser designada y mantuvo un diálogo que no pudo ser sino de amigos y correligionarios, solicitando incluso el teléfono de Penadés, mucho más allá de que luego, durante su actuación, el cúmulo de evidencia y testimonios la obligaran a tomar un rumbo que no era el que Penadés ni Iturralde querían.