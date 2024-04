La interna del FA

Lo cierto es que la izquierda sigue siendo, por mucho, la fuerza más importante y más diversa que tiene Uruguay, con grandes corrientes fácilmente reconocibles que, lejos de obstaculizarse, suman sus potencias y virtudes, y logran síntesis programáticas en ámbitos colectivos, plurales y públicos. La izquierda ofrece un programa de gobierno elaborado en infinidad de intercambios y discusiones, y cuya redacción se vota en un Congreso. No lo hace un grupo de expertos y, mucho menos, una agencia de publicidad. No es un pacto que se firma para compartir el escenario y, sobre todas las cosas, es un programa cuyo propósito es llevarse adelante y no servir como gancho publicitario.

Las consecuencias electorales de la retirada de la candidatura de Mario Bergara y su consiguiente apoyo a Yamandú Orsi no son necesariamente desequilibrantes en la interna. Si bien es claro que le aportará votos al exintendente de Canelones, no es en la interna donde se manifiesta la verdadera potencia electoral del seregnismo, sino en las elecciones nacionales. En las elecciones internas, de participación voluntaria, caen los votos de todos los partidos, pero en el Frente Amplio caen en mucho mayor proporción los votos de los sectores más moderados, y los sectores seregnistas se cuentan entre ellos. Pero, además, la disciplina no es la característica dominante en la política de esta época, por lo que no es fácil garantizar un transferencia de votos en una elección interna, donde el votante puede sentirse razonablemente seguro de estar votando el mismo programa en cualquiera de todas las precandidaturas y hasta sentirse cómodo votando al lema si la precandidatura que le gusta no está en la oferta o, directamente, no hay ninguna que le seduzca con diferencia.

En este momento no es fácil discriminar las diferencias ideológicas que expresan la precandidatura de Orsi y la de Cosse. En primera instancia, no es fácil hacerlo porque detrás de ambas candidaturas hay grupos poderosos y tradicionales de todo el espinel ideológico del Frente Amplio. Desde los habitualmente considerados más radicales, como el MPP con Orsi y el Partido Comunista con Cosse, hasta los habitualmente considerados más de centro como Asamblea Uruguay, ahora también con Orsi, y el Nuevo Espacio que apoya a Carolina Cosse. La diferencia, al menos para la gente que no participa del hilado fino, parece radicar más en los estilos y los talantes de los candidatos, que, por cierto, no son asuntos menores ni dicen poco de las personalidades y de la posibilidad y deseo que tengan de llevar adelante transformaciones profundas.

Como sea, y como salgan, lo que es evidente es que juntos pueden conformar una fórmula extremadamente potente y eficaz porque, justamente, parecen tener características complementarias en todos los niveles, tanto para potenciarse electoralmente como para gestionar un país. Suceda lo que suceda, el Frente Amplio se conduce a la elección interna más pareja de su historia política y a la fórmula más prolijamente equilibrada y poderosa que ha podido ofrecer en las últimas décadas.