Exportaciones de bienes crecieron 3% en los primeros cinco meses de 2026

Exportaciones de soja aumentaron 45% en mayo y alcanzaron los US$ 180:

Aunque mayo cerró con una caída de 3% respecto al mismo mes del año anterior, el resultado acumulado permitió sostener la trayectoria de crecimiento observada desde comienzos del año.

La carne bovina, la celulosa y la soja fueron las principales mercaderías exportadas durante el quinto mes del año y explicaron una parte significativa de las colocaciones al exterior.

La soja fue uno de los productos con mejor desempeño en mayo. Las exportaciones del grano alcanzaron 180 millones de dólares, un aumento interanual de 45%, impulsado por el avance de la cosecha y el inicio de la zafra comercial.

Los productos lácteos también registraron una evolución destacada, con exportaciones por 85 millones de dólares y un crecimiento interanual de 29%.

Análisis de exportaciones por territorio

En el último informe de Uruguay XXI, se agregó un análisis sobre las ventas de bienes de 2025 por departamento, que permite observar cómo se distribuye territorialmente la actividad exportadora del país.

En 2025, las ventas de bienes alcanzaron 13.494 millones de dólares; Canelones, Colonia y Montevideo concentraron cerca del 45% de ese total nacional.

Ventas por departamento

La estructura exportadora varía según departamento, lo que refleja las especializaciones productivas de cada territorio.

Canelones lidera las ventas de carne bovina y Montevideo se destaca por las de vehículos. Colonia, Durazno y Río Negro muestran una fuerte incidencia de las actividades vinculadas a zonas francas y la producción de celulosa.

La soja es el principal bien vendido de Soriano, Paysandú y Flores, en tanto que el arroz lidera en departamentos del este y el norte, como Treinta y Tres, Rocha y Artigas.

Principales destinos

Entre los principales destinos de exportación, China se mantuvo en el primer lugar, con compras por 297 millones de dólares en mayo, seguida por la Unión Europea y Brasil.

Las ventas al mercado chino estuvieron impulsadas principalmente por soja, celulosa y carne bovina.