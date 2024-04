Pobreza, desigualdad, mortalidad infantil y emigración

El deterioro de los indicadores sociales no es la consecuencia inevitable de la pandemia, porque la pandemia afectó a todos los países de la región y casi todos los del mundo, pero la desigualdad, por ejemplo, aumentó en unos pocos. El deterioro significativo es el producto de una política económica y social que no se enfocó en continuar mejorando estos indicadores, como hizo la izquierda durante tres períodos, sino que intentó restaurar viejas políticas de favorecer a los que el presidente llamó “malla oro”, quizá con la aspiración de que un supuesto derrame terminaría favoreciendo al conjunto de la sociedad. Pero ese derrame nuevamente no existió. Es una teoría que se ha probado falsa en innumerables ocasiones y los puntos más distantes de la geografía y, por el contrario, lo que se ha registrado es un derrame al revés, un derrame hacia arriba, ferozmente antigravitatorio y difícilmente espontáneo.

Ya el Gobierno no tiene tiempo para mejorar la situación social. Ya jugó sus fichas y cualquier cantidad de recursos que vuelque a la calle en virtud de la campaña electoral no van a cambiar sustancialmente situaciones tan duras y tan consolidadas. Será un desafío para el nuevo gobierno retomar una senda de mejora de la calidad de vida de las grandes mayorías y asumir la responsabilidad ineludible de combatir la pobreza infantil a la vez que la desigualdad de manera decidida y prioritaria, incluso o sobre todo en la asignación de recursos.

La derecha, que se quiso presentar joven, moderada, coaligada, no cumplió con lo que le prometió a la población: no bajó las tarifas, no bajó los impuestos que paga la gente, no mejoró la seguridad pública –¡vaya si no la mejoró!–, pero además produjo lo que cualquiera que analice a los gobiernos de derecha sabe que van a producir: mayor pobreza, mayor desigualdad y deterioro de las condiciones de vida de la grandes mayorías. No hay campaña de marketing ni blindaje mediático que pueda maquillar los números consolidados; números que, por lo demás, se notan ni bien se pone un pie en la calle o se da una vuelta por los barrios de la periferia.