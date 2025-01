Todos los caminos conducen a la Conmebol y al Manchester City

Más bien, parece tratarse de una “indicación”, una orden impartida por parte de Conmebol y de otros sujetos que actúan detrás de bambalinas, menos visibles a la AUF, quienes marcan el camino a seguir a su empleado Ignacio Alonso y al combo de intereses que lo rodean en el proceso de negociación de los derechos del fútbol en el que se conoce que existe una persecución y un rechazo de la cúpula de Conmebol y de Alejandro Domínguez a Paco Casal y su empresa.

En ese marco de intereses cruzados casi siempre invisibles, llama la atención que aparezca una hasta ahora desconocida sigla de origen norteamericano interesada en televisar el modesto fútbol uruguayo en la modalidad de los campeonatos locales.

¿Quién controla IMG? ¿Qué vínculos tiene con Conmebol y la política estadounidense? ¿Cómo entra el negocio de las apuestas? ¿Cuál ha sido el comportamiento de la firma en su mercado principal?

Para empezar a desenredar la trama de interés, empecemos por notar la existencia de una empresa británica llamada PIMGSA LLP.

Pedro Bordaberry, hoja de doble faz

Pese a su curioso nombre, no hemos sabido que LLP tenga alguna relación con Luis Lacalle Pou. Según surge de sus estados contables al 31 de diciembre de 2023, se conoce que la empresa PIMGSA LLP fue fundada el 14 de agosto de 2017, casualmente, un año y medio después de que Alejandro Domínguez se hiciera del control de la Conmebol, y uno año antes de que la FIFA pidiera —a instancias del ente rector del fútbol sudamericano— la intervención de la AUF y entronizara al en ese entonces senador Pedro Bordaberry, quien luego fuera contratado por el club Manchester City para encargarse de gerencias de su filial en Uruguay, denominada Torque.

El objetivo declarado de la empresa es ofrecer servicios de consultoría, en particular en los sectores de “medios y sponsoreo”, pero con una bien llamativa salvedad.

La firma fue concebida para tener “solamente un cliente”: la Conmebol. Esto quiere decir que, por algún motivo, los controlantes de PIMGSA consideraron que era conveniente crear una empresa de propósito específico con el sólo objetivo de canalizar los negocios que venían del ente sudamericano. ¿Tal vez será que los abogados fueron clarividentes y anticiparon la necesidad de crear un cortafuegos que aislara a los controlantes de vínculos directos con la corrupción de la Conmebol? ¿Es posible que esto permitiera mayor flexibilidad al momento de distribuir los resultados de las comisiones generadas?

Todas son preguntas obvias que cabe plantearse cuando se tiene en cuenta el pedigree de los principales actores de la trama.

IMG y Conmebol, cena para dos

El objeto del contrato original firmado en 2017 era la comercialización de los derechos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana por el período 2019-2023, el cual fue renovado en 2021, extendiéndolo hasta 2026. Esto le produjo a la empresa británica un ingreso bruto de U$S 30 millones en 2023 y U$S 44 millones en 2022, atribuyéndose la caída de ingresos a las condiciones del nuevo contrato, pero sin existir mayor explicación que una críptica referencia a “la falta de entrega de activos por parte de Conmebol”.

Pero la malla de empresas vinculadas no se agota con IMG, empresa que conversa “informalmente” con las autoridades de la AUF. Resulta que el controlante directo de PIMGSA es la misma IMG. A su vez, IMG es controlada por una firma estadounidense llamada Endeavour Group Holdings Inc., con fuertes vínculos en el mundo político y del entretenimiento estadounidenses.

La trama empieza a esclarecerse con la declaración de PIMGSA fechada 30 de julio de 2024 de que el Sr. Ariel Zev Emanuel había dejado de tener una “posición significativa de control” sobre la empresa. ¿Quién es Ariel Emanuel y qué relación guarda con todo esto?

Ari Emanuel es hermano de Rahm Emanuel, uno de los puntales de la administración Obama, quien llegó a ejercer la jefatura de gabinete entre 2009-2010 para luego convertirse en alcalde de la ciudad de Chicago. Antes había sido un asesor cercano al presidente Clinton durante los años 1993-1999. El periódico Los Angeles Times lo describía así a Ari a mediados del año pasado: “Por pura fuerza de voluntad y una serie de adquisiciones costosas y diversificadas (Ultimate Fighting Championship, Frieze, IMG, entre ellas), Emanuel, de 63 años, transformó la agencia de talentos que fundó hace 28 años en una poderosa empresa mediática mundial con tentáculos en todos los aspectos del entretenimiento, desde el arte y la moda hasta el cine, los libros y la televisión, pasando por los deportes y la tecnología. En 2021, sacó a bolsa Endeavor, la primera de su clase en Hollywood en hacerlo”. Repasando el informe de Endeavor para el año 2023, se puede apreciar efectivamente el alcance de los negocios de la firma de Emanuel por todo el mundo.

Sin embargo, resulta llamativo que en un documento de 150 páginas no hubiera existido espacio para hacer al menos una referencia al negocio con Conmebol, tratándose del órgano rector del fútbol sudamericano y uno de los dos ejes geográficos del principal deporte a nivel global. “Nuestro grupo de medios de comunicación dentro de IMG se mantuvo en el epicentro del deporte, negociando los derechos de los medios, produciendo cobertura en directo y distribuyendo contenidos a millones de aficionados internacionales en nombre de una cartera premium que incluía la Copa Mundial Femenina de la FIFA, la Copa Mundial de Rugby, la Ryder Cup, la Premier League, la Major League Soccer y la National Women's Soccer League”, dice en uno de sus párrafos la carta que Ari Emanuel dirigió a sus accionistas. No puede tratarse de una simple omisión, y que Emanuel no se hubiera percatado de que comercializar en exclusividad los derechos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana hasta 2026 podría ser más importante que el campeonato de fútbol femenino de los Estados Unidos.

Más adelante se mencionan contratos con la UEFA y la Concacaf, pero la palabra Conmebol arroja “0” en la búsqueda sobre el documento. ¿Será que tener un contrato importante con la organización basada en Asunción no sería del agrado del público inversor norteamericano? ¿Podrían las sanciones del Departamento de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos a Horacio Cartes y su entorno haber hecho más conveniente ocultar este negocio “exclusivo”?

Quizás la explicación se encuentre en que PIMGSA entró en 2017, ya desde su fundación misma, bajo el radar de la Comisión Europea, preocupada por una eventual concentración de poder económico en manos de un grupo de empresas controladas por Endeavor, que convergían hacia un control monopólico de los derechos del fútbol sudamericano. Examinada la cuestión, la Comisión Europea concluyó que esto no afectaba a su mercado interno, por lo que validó la transacción. Paradojalmente, lo que para las autoridades de la Unión Europea era una flagrante concentración de poder económico, es vista por la Conmebol y la AUF como una gran oportunidad de obtener mejores condiciones por los derechos del fútbol. Vaya uno a saber, pero el mismo Silver Lake, el fondo de inversión que financia todas estas empresas, había sido condenado en 2014 por la Justicia estadounidense a pagar una multa de U$S 30 millones por conspiración y prácticas colusivas junto a otros fondos de inversión en perjuicio de los accionistas de las empresas adquiridas por los fondos.

Más aún, la única referencia explícita a un país sudamericano es a Brasil, y no específicamente por el fútbol. “Durante el año, OpenBet, una empresa que gestiona juegos online y que integra el mismo conglomerado, se instaló en Brasil y se centró en perseguir un crecimiento duradero dentro del ecosistema de las apuestas deportivas, habiendo conseguido importantes contratos en Grecia, Alemania, República Checa y Canadá. De cara a 2024, OpenBet espera seguir aprovechando las oportunidades que se presenten en los nuevos mercados de apuestas deportivas, como Australia y Brasil”, dice la memoria.

Lo que importa son las apuestas deportivas

Claramente, en lo que refiere a nuestra región, para IMG prima el interés por el mercado de apuestas deportivas por encima de los derechos de televisión. Eso abona la visión de aquellos que sostienen que detrás de todo el montaje armado por AUF para comercializar los derechos de televisión existe un fuerte interés por involucrarse en el mercado del juego, violentando el marco regulatorio nacional, como ya ocurrió con un partido internacional en el Estadio Centenario, en que la Dirección Nacional de Lotería multó a la Conmebol por haber violado disposiciones referidas a la publicidad estática de los juegos online.

Recuérdese que se ha hablado de que para el partido inaugural del Campeonato del Mundo a disputarse en el Estadio Centenario parecía haber una condición, que era la liberalización de los juegos online, y hasta pareciera que se planteó que al menos se autorizara como una excepcionalidad.

En el mismo sentido, hicimos mención en un artículo anterior a la participación de la AUF en la Comisión Parlamentaria que discutía la regulación de los juegos online y las palabras de Eduardo Ache, cuya intervención en la ocasión se alineaba con las opiniones de Pedro Bordaberry, en ese entonces CEO de Torque y hoy nuevamente senador del Partido Colorado. Ache, asesor del senador Manini Ríos y dirigente del Club Nacional y de la AUF, fuertemente relacionado con las autoridades paraguayas de la Conmebol, cabeza visible del propósito de desplazar a Tenfield de los derechos del fútbol, se ha manifestado también ferviente defensor de las apuestas deportivas y su liberalización, enfrentándose así a la Banca de Quinielas que ejerce el derecho a explotar el juego Supermatch y se opone a la liberalización de los juegos online, insistiendo en que el Estado debe controlar ese juego de apuesta a través de una plataforma única que prevenga las apuestas descontroladas, la competencia de premios, la publicidad, las promociones crecientes y, sobre todo, la ludopatía, un mal que se extiende en aquellos países en donde las apuestas online han penetrado en deporte y donde han surgido modalidades de estafas, arreglos deportivos y otro tipo de delitos vinculados a esta modalidad .

Quienes están a favor de introducir estos juegos de apuestas deportivas ven la posibilidad de obtener, a través de ellas, recursos para el fútbol y recursos fiscales para el Estado.

Eduardo Ache nos ha dicho en estos días que estos recursos serían legítimos y podrían sumar 50.000.000 de dólares anuales a nuestra decaída liga de fútbol profesional. También nos dice que la negociación de los derechos de televisión podría aportar otros o los mismos 50.000.000 con el mismo propósito. No me explica si son los mismos 50.000.000 o son, en realidad, cien millones de dólares los que estarían colgando de la piñata y esperando que Ache le ponga la cola al burro, porque, si no me equivoco, los 50.000.000 serían redonditos los que manotearía Ignacio Alonso si los mismos que explotan las apuestas deportivas online fueran los que calcen las transmisiones deportivas y los derechos de televisación. El negocio cerraría perfecto.

La zanahoria son los recursos fiscales

“Con la entrada en vigor de una nueva normativa para los nuevos operadores del mercado brasileño, las apuestas están aumentando”. Esto es lo primero que se lee en la página en portugués de OpenBet, celebrando la magnífica oportunidad que se abre con la liberalización del juego. Luego repite lo que fuera el mantra de los lobistas que promueven la aprobación de la ley “Juego Online” en nuestro país: “Con el lanzamiento del juego en línea regulado en Brasil, aumentarán los ingresos fiscales del país, se establecerán protocolos para garantizar la seguridad de los apostantes, su información y sus fondos, y los deportes que amamos seguirán libres de corrupción”. Falta una referencia a la obra del Padre Cacho y hubiera estado completa. Pero la red completa de empresas que, gracias a la generosidad y transparencia de Conmebol, ya controla los derechos de la Copa Libertadores y Sudamericana, aspira también a quedarse con los derechos de televisión y las apuestas online en el fútbol uruguayo.

Silver Lake, un actor detrás del escenario

Al vértice de esta compleja y magnífica estructura financiera se encuentra un grupo de inversión perteneciente al dichoso y selecto grupo de los private equity, ese que logra imponer su agenda ante cualquier gobierno o agencia transnacional. Nos referimos al fondo Silver Lake, con fuertes intereses en el mundo del fútbol y las apuestas que, según reporta el Financial Times, recaudó el año pasado más de 20.000.000.000 de dólares en fondos frescos no sólo con el noble propósito de lucrar sino por el de “hacer nuevas apuestas”.

Pero regresemos a Endeavor y Ari Emanuel, ya que hay más elementos que deberían ser de interés para los clubes profesionales que deberán decidir en poco tiempo sobre el negocio de los derechos de televisión.

Según el artículo de Los Angeles Times, en octubre de 2023 Emanuel se encontraba frustrado por lo que denominaba “la continua dislocación” entre el precio de mercado de las acciones de Endeavor y su rentabilidad e ingresos. Allí reveló que la empresa se encontraba relevando “opciones estratégicas”, una clara señal de que Endeavor se encontraba en venta. En paralelo, el fondo de inversión Silver Lake, principal accionista de Endeavor, expresaba su interés en sacarla de bolsa para cotizarla privadamente.

Eso es justamente lo que terminó ocurriendo. El 2 de abril de 2024 Silver Lake anunciaba que había llegado a un acuerdo con Endeavor mediante el cual adquiriría el 100 % de las acciones en circulación que aún no eran de su propiedad (Silver Lake ya detentaba el 71 % del paquete accionario), pagando 27.50 dólares por acción, lo que representaba una prima de 55 % por encima del precio vigente el 25 de octubre de 2023, antes de que Emanuel hiciera su anunció de “opciones estratégicas”. Esto no dejó contentos a varios accionistas minoritarios que consideraron se les estaba pagando por debajo del precio justo y decidieron litigar. Los inversores reclaman que Endeavor firmó el acuerdo sin haber celebrado una asamblea de accionistas, sin haber explorado suficientemente otras alternativas a la adquisición y sin haberse asegurado el mejor precio posible para las acciones de Endeavor. Entre los demandantes se encuentra el banco sueco Handelsbanken Fonder AB.

El Manchester City está con nosotros

Sin conocer esta información podríamos haber pensado que ese despertar de interés por el fútbol uruguayo podría ser el resultado del trabajo de CERES titulado “Fútbol uruguayo: un producto para invertir”, fechado noviembre de 2021, y confeccionado con la invalorable colaboración de Carlos Manta y Pedro Bordaberry, entre otros notables del fútbol nacional. Pero no es así, y todos los caminos conducen una vez más a la Conmebol y al grupo Manchester City, condenado por la Premier League por más de 100 violaciones a las “reglas financieras” desde 2009. En efecto, Silver Lake, que, como vimos, controla Endeavor, IMG, PIMGSA, controla desde 2022 el 18 % del City Football Group (CFG), compañía holding propietaria del Manchester City y del City Torque.

Por ahí hay que buscar el huevo de la serpiente.

No te escondas, Pedro, que al final se te ve todo.