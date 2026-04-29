El crudo Brent se dispara a 112 dólares tras la histórica salida de Emiratos Árabes de la OPEP

El mercado energético global ha experimentado hoy una jornada de alta volatilidad tras el anuncio oficial de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y su alianza extendida, OPEP+. La noticia ha impulsado el precio del crudo Brent, que se situó en torno a los 112 USD por barril, marcando su séptima sesión consecutiva de ganancias.