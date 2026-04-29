El crudo Brent se dispara a 112 dólares tras la histórica salida de Emiratos Árabes de la OPEP

El mercado energético global ha experimentado hoy una jornada de alta volatilidad tras el anuncio oficial de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y su alianza extendida, OPEP+. La noticia ha impulsado el precio del crudo Brent, que se situó en torno a los 112 USD por barril, marcando su séptima sesión consecutiva de ganancias.
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Un mercado bajo presión técnica y política
A pesar de que la salida de un productor de la talla de EAU podría sugerir un alivio potencial en las cuotas de suministro, la realidad logística ha dictado lo contrario. El cierre del Estrecho de Ormuz continúa bloqueando las rutas comerciales clave, impidiendo que cualquier aumento en la oferta llegue de manera efectiva a los mercados internacionales.
Esta restricción ha generado un efecto alcista en otros indicadores de referencia:
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Crudo WTI: Se mantiene en los 99,96 USD, rozando la barrera psicológica de los 100 dólares.
Crudo Murban: Registró una cotización de 107,22 USD.
Incremento general: Ambos crudos presentaron subidas superiores al 3% durante la jornada de este martes.
El fin de una era para EAU en la organización
La retirada de los Emiratos Árabes Unidos se hará efectiva este viernes 1 de mayo. Según el comunicado oficial, la decisión responde a una nueva visión estratégica a largo plazo orientada a acelerar las inversiones en la producción nacional y diversificar su sector energético de forma independiente.
Este movimiento supone un hito para la organización fundada en 1960. La OPEP, creada originalmente por Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela para contrarrestar el monopolio de las denominadas "Siete Hermanas", enfrenta ahora un nuevo panorama con la salida de uno de sus miembros más influyentes.
"La decisión se alinea con el desarrollo del sector energético nacional y la necesidad de optimizar los rendimientos del capital invertido en la industria", señalan fuentes cercanas a la estrategia emiratí.
Perspectivas del mercado
Analistas sugieren que, mientras el Estrecho de Ormuz permanezca bloqueado, la desconexión entre la producción y la entrega final mantendrá los precios en niveles críticos, independientemente de los movimientos políticos dentro de los carteles petroleros.