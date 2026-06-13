Pereira Rossell incrementa un 40% las camas y refuerza los cuidados especiales para el Plan Invierno 2026

Con una inversión de ASSE que supera los 100 millones de pesos, el centro hospitalario implementa por primera vez un enfoque neonatal articulado y sumará hasta 56 plazas de cuidados críticos y especiales. El Centro Hospitalario Pereira Rossell presentó su Plan Invierno 2026, una estrategia asistencial que este año introduce un modelo global de atención continua para pacientes con patologías respiratorias. La principal novedad radica en la incorporación, por primera vez, de un enfoque neonatal articulado entre el Hospital de la Mujer y el Hospital Pediátrico, lo que permitirá asignar niveles de cuidados precisos según los criterios clínicos y la edad de cada recién nacido.