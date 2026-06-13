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Sociedad Pereira Rossel |

Pereira Rossell incrementa un 40% las camas y refuerza los cuidados especiales para el Plan Invierno 2026

El Pereira Rossell incrementa un 40% su dotación de camas y suma 40.000 horas mensuales de personal para contingencias respiratorias.

Hospital Pereira Rossell

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Con una inversión de ASSE que supera los 100 millones de pesos, el centro hospitalario implementa por primera vez un enfoque neonatal articulado y sumará hasta 56 plazas de cuidados críticos y especiales. El Centro Hospitalario Pereira Rossell presentó su Plan Invierno 2026, una estrategia asistencial que este año introduce un modelo global de atención continua para pacientes con patologías respiratorias. La principal novedad radica en la incorporación, por primera vez, de un enfoque neonatal articulado entre el Hospital de la Mujer y el Hospital Pediátrico, lo que permitirá asignar niveles de cuidados precisos según los criterios clínicos y la edad de cada recién nacido.

Para hacer frente a la alta demanda estacional, el hospital aumentará su capacidad total de 150 a 206 camas, lo que representa un incremento cercano al 40% en su dotación general.

Despliegue técnico y capacidad de respuesta

El director del centro hospitalario, Gustavo Giachetto, detalló cómo se distribuirá el reforzamiento de las áreas críticas y de soporte respiratorio no invasivo:

  • Centro de Terapia Intensiva (CTI): Mantendrá operativas sus 20 camas actuales.

  • Cuidados Intensivos para Recién Nacidos: Se duplica la capacidad inicial sumando 8 nuevas unidades, con proyección de alcanzar las 20 camas según la demanda.

  • Cuidados Respiratorios Especiales: Dispondrá de 12 camas.

  • Oxigenoterapia de Alto Flujo: Contará con 18 plazas, proyectando un máximo de 23 si las contingencias asistenciales lo requieren.

Esta expansión es posible gracias a una inversión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) de 100 millones de pesos para recursos humanos (que financian 40.000 horas mensuales de contratación en áreas clave como emergencia, cuidados críticos y moderados) y 4 millones de pesos destinados a equipamiento médico.

Balance positivo y continuidad de una política pública

Por su parte, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, destacó que el Plan de Invierno es una política pública ininterrumpida desde 1999. La jerarca resaltó el impacto epidemiológico de la estrategia, recordando que en el año 2025 no se registraron fallecimientos por causas respiratorias en pacientes sin comorbilidades previas.

Asimismo, la ministra subrayó el éxito del programa de seguimiento del último año:

"Se realizaron 600 visitas domiciliarias a 400 pacientes de alta que presentaban algún criterio de riesgo, logrando su inserción definitiva en el primer nivel de atención. Estos resultados reafirman que la atención integral de la infancia y la adolescencia es una prioridad absoluta para el país y la gestión sanitaria".

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