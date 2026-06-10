¿El dólar está subiendo o simplemente recuperándose? Las claves detrás del movimiento cambiario en Uruguay

Esta situación generó beneficios para los consumidores, al abaratar importaciones y viajes al exterior, pero también despertó preocupación en sectores exportadores y turísticos, que advertían sobre un deterioro de la competitividad del país debido al denominado "atraso cambiario".

La reciente suba del dólar puede interpretarse, en parte, como una corrección de ese proceso.

El contexto internacional impulsa al dólar

Entre los factores externos, uno de los más relevantes continúa siendo la política monetaria de Estados Unidos. Aunque los mercados esperan reducciones graduales de tasas por parte de la Reserva Federal (FED), los rendimientos de los activos estadounidenses siguen siendo elevados en términos históricos, manteniendo el atractivo global del dólar.

A esto se suma un escenario internacional marcado por una mayor incertidumbre geopolítica. Los conflictos en Medio Oriente, las tensiones comerciales y la desaceleración económica en varias regiones del mundo han fortalecido la demanda por activos considerados refugio, entre ellos la moneda estadounidense.

En los mercados emergentes, este fenómeno suele traducirse en presiones alcistas sobre el dólar y salidas parciales de capitales hacia economías consideradas más seguras.

Brasil y Argentina también influyen

Uruguay no opera aislado del contexto regional. La evolución del real brasileño y, en menor medida, de la economía argentina, tiene efectos directos sobre la competitividad y los flujos comerciales.

Cuando Brasil enfrenta presiones fiscales o financieras que debilitan su moneda, Uruguay queda relativamente más caro en dólares, generando incentivos para una corrección cambiaria local. Algo similar ocurre cuando Argentina mejora temporalmente sus condiciones de acceso al dólar o modifica sus políticas cambiarias.

La región continúa siendo un determinante fundamental para la trayectoria del tipo de cambio uruguayo.

Factores internos: tasas, crecimiento y expectativas

A nivel doméstico, la política monetaria del Banco Central del Uruguay (BCU) sigue siendo un elemento clave. Las altas tasas de interés en pesos durante los últimos años incentivaron la llegada de capitales financieros y fortalecieron la moneda nacional.

Sin embargo, con la inflación consolidada dentro del rango meta y en niveles históricamente bajos, el mercado comienza a anticipar una política monetaria menos restrictiva. Si las tasas en pesos dejan de ser tan atractivas, la demanda por moneda local puede moderarse y favorecer una mayor valorización del dólar.

También influyen factores estacionales. Las empresas suelen incrementar su demanda de divisas para pagos de importaciones, utilidades o compromisos financieros, mientras que determinados períodos del año presentan menor ingreso de dólares por exportaciones.

Turismo y exportaciones observan con atención

La evolución del dólar es seguida especialmente por los sectores exportador y turístico. Un tipo de cambio más alto mejora los ingresos medidos en pesos de quienes venden bienes y servicios al exterior y contribuye a recuperar parte de la competitividad perdida en los últimos años.

En el caso del turismo, la discusión es particularmente relevante. Uruguay continúa siendo percibido como un destino caro en comparación con algunos competidores regionales. Una recuperación gradual del dólar podría aliviar parcialmente esa situación, aunque los empresarios del sector sostienen que el problema de competitividad excede al tipo de cambio e involucra costos laborales, tarifas públicas, presión tributaria y regulación.

¿Qué puede pasar en los próximos meses?

La mayoría de los analistas coincide en que no existen señales de una disparada del dólar. Uruguay mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos, reservas internacionales elevadas, inflación controlada y acceso fluido al financiamiento internacional.

Sin embargo, también existe consenso en que el peso uruguayo se encontraba particularmente fortalecido y que una cierta recuperación del dólar era esperable.

Por ello, más que hablar de un cambio estructural, el movimiento reciente parece reflejar una combinación de factores internacionales favorables a la moneda estadounidense y una corrección gradual de los desequilibrios de competitividad acumulados en los últimos años.

La principal incógnita para los próximos meses será si esta recuperación se consolida o si vuelve a predominar la fortaleza del peso, un escenario que dependerá tanto de las decisiones de la FED y del Banco Central del Uruguay como de la evolución económica de la región y de los flujos de capital hacia los mercados emergentes.