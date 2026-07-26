Maldonado impulsa un Observatorio Económico y Turístico para fortalecer planificación del departamento

El observatorio relevará información vinculada a la actividad empresarial, el turismo y otros indicadores territoriales, generando una base de conocimiento que servirá como apoyo para la planificación tanto del sector público como del privado.

Información para diseñar políticas de desarrollo

Como parte del acuerdo de colaboración, la Intendencia pondrá a disposición del proyecto datos relevantes y facilitará la participación de sus equipos técnicos en las diferentes etapas de trabajo. De esta forma, se busca integrar la experiencia de los organismos públicos con el ámbito académico y el sector empresarial.

Desde la administración departamental destacaron que la incorporación de esta herramienta permitirá ampliar la capacidad de análisis sobre la dinámica económica y turística de Maldonado, brindando insumos confiables para la definición de estrategias de crecimiento y desarrollo.

El Observatorio Económico y Turístico aspira a convertirse en una referencia para el seguimiento de indicadores del departamento, aportando información actualizada y objetiva que contribuya a una mejor toma de decisiones por parte de instituciones, empresas e inversores. Además, se espera que los estudios y reportes que genere favorezcan la elaboración de políticas públicas basadas en evidencia y fortalezcan la competitividad de uno de los principales destinos turísticos del país.