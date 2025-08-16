Hacete socio para acceder a este contenido

No más patoteros

El Frente Amplio no denunciará al senador Sebastián Da Silva pero no descarta acción parlamentaria

Fernando Pereira aseguró que Sebastián Da Silva no maneja la ira e insultó a José Mujica, una de las grandes figuras del FA.

Por Redacción Caras y Caretas

Fernando Pereira, dijo este sábado que el Frente Amplio no iniciará acciones legales contra el senador nacionalista Sebastián Da Silva por haber insultado homofóbicamente a su colega frenteamplista Nicolás Viera, aunque no se descarta activar en el Parlamento el artículo 115 de la Constitución que permite suspender o aplicar otro tipo de sanciones a un legislador bajo determinadas circunstancias.

Así se determinó en una reunión de la bancada parlamentaria realizada en La Huella de Seregni al cabo de la cual Pereira realizó declaraciones a la prensa y afirmó que Da Silva "tiene un manejo de la ira muy mal administrado".

Indignación en el Frente Amplio

El presidente del FA expresó que el agravio no puede ser una forma de hacer política y recordó que el senador Da Silva "atropelló" también a una de las figuras más importantes del Frente Amplio y del Uruguay en el mundo como fue José Mujica.

"¿Nosotros nos vamos a meter con Saravia o con Wilson? Jamás lo vamos a hacer, porque son la representación del liderazgo de las identidades partidarias y hay que respetarlos", señaló.

"¿Adónde quedó aquello de suave con las personas y duro con las ideas que pregona Lacalle Pou?", preguntó Pereira y aseguró que el Partido Nacional ya está en campaña desde el 1º de Marzo.

El encuentro en la Huella de Seregni contó con la presencia de la vicepresidenta, Carolina Cosse; el secretario de la Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez; y los senadores Daniel Caggiani y Blanca Rodríguez, entre otros, y sirvió además para hacer un balance de los primeros seis meses de gobierno y para delinear una estrategia de cara a la Ley de Presupuesto que ingresará al Parlamento a fines de este mes.

