El Frente Amplio no denunciará al senador Sebastián Da Silva pero no descarta acción parlamentaria

"¿Nosotros nos vamos a meter con Saravia o con Wilson? Jamás lo vamos a hacer, porque son la representación del liderazgo de las identidades partidarias y hay que respetarlos", señaló.

"¿Adónde quedó aquello de suave con las personas y duro con las ideas que pregona Lacalle Pou?", preguntó Pereira y aseguró que el Partido Nacional ya está en campaña desde el 1º de Marzo.

El encuentro en la Huella de Seregni contó con la presencia de la vicepresidenta, Carolina Cosse; el secretario de la Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez; y los senadores Daniel Caggiani y Blanca Rodríguez, entre otros, y sirvió además para hacer un balance de los primeros seis meses de gobierno y para delinear una estrategia de cara a la Ley de Presupuesto que ingresará al Parlamento a fines de este mes.