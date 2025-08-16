Fernando Pereira, dijo este sábado que el Frente Amplio no iniciará acciones legales contra el senador nacionalista Sebastián Da Silva por haber insultado homofóbicamente a su colega frenteamplista Nicolás Viera, aunque no se descarta activar en el Parlamento el artículo 115 de la Constitución que permite suspender o aplicar otro tipo de sanciones a un legislador bajo determinadas circunstancias.
No más patoteros
El Frente Amplio no denunciará al senador Sebastián Da Silva pero no descarta acción parlamentaria
Fernando Pereira aseguró que Sebastián Da Silva no maneja la ira e insultó a José Mujica, una de las grandes figuras del FA.