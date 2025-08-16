Nacho Álvarez, Graciela Bianchi y Gerardo Sotelo defendieron a Da Silva por su insulto a Viera

“Es una “pelotudez” dijo Álvarez sobre la acusación de Viera sobre que su compañero de cámara cometió un delito de odio.

“Yo puedo decir que un legislador que no conoce la ley es un ‘ignorante de mierda’ o él decirme ‘pelado hijo de puta’ y, más allá de las faltas de respeto, no son delito”, argumentó el comunicador mediante un posteo en su cuenta de X.

También el diputado y periodista Gerardo Sotelo encontró la manera de justificar el insulto:

“Ningún insulto es aceptable ni justo, pero si a vos te acusan (injustamente) de "ser parte de la mayor estafa" en la historia del país, ¿cómo reaccionarías?”, preguntó.

¿Qué dijo Graciela Bianchi?

Tampoco podía faltar Graciela Bianchi, la senadora blanca recordó un post de Viera de 2023 donde aludía a Sebastián Da Silva hablando de un simio.

“Dato para los justicieros: este es un posteo de hace dos años del actual senador Viera dirigido a Da Silva. ¡A hacerse cargo!”, escribió la legisladora.