Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Hay de todo en las viñas del señor

Nacho Álvarez, Graciela Bianchi y Gerardo Sotelo defendieron a Da Silva por su insulto a Viera

Da Silva llamó "puto de mierda" al senador Nicolás Viera y entre tantos repudios, también hubo algunos apoyos.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Las graves expresiones del senador Sebastián Da Silva que llamó “puto de mierda” a su par frenteamplista, Nicolás Viera, siguen generando polémicas en las redes sociales, sobre todo cuando algunos referentes de medios o de sectores políticos salen a justificar el grave insulto del legislador blanco.

Entre las múltiples expresiones de repudio, llamaron la atención los posteos de tres personas que defendieron o justificaron el grave insulto del legislador.

Uno de los que salió en defensa de Da Silva, como era de esperarse, fue el comunicador Nacho Álvarez.

“Es una “pelotudez” dijo Álvarez sobre la acusación de Viera sobre que su compañero de cámara cometió un delito de odio.

“Yo puedo decir que un legislador que no conoce la ley es un ‘ignorante de mierda’ o él decirme ‘pelado hijo de puta’ y, más allá de las faltas de respeto, no son delito”, argumentó el comunicador mediante un posteo en su cuenta de X.

También el diputado y periodista Gerardo Sotelo encontró la manera de justificar el insulto:

“Ningún insulto es aceptable ni justo, pero si a vos te acusan (injustamente) de "ser parte de la mayor estafa" en la historia del país, ¿cómo reaccionarías?”, preguntó.

¿Qué dijo Graciela Bianchi?

Tampoco podía faltar Graciela Bianchi, la senadora blanca recordó un post de Viera de 2023 donde aludía a Sebastián Da Silva hablando de un simio.

“Dato para los justicieros: este es un posteo de hace dos años del actual senador Viera dirigido a Da Silva. ¡A hacerse cargo!”, escribió la legisladora.

Dejá tu comentario

Te puede interesar