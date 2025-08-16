Las graves expresiones del senador Sebastián Da Silva que llamó “puto de mierda” a su par frenteamplista, Nicolás Viera, siguen generando polémicas en las redes sociales, sobre todo cuando algunos referentes de medios o de sectores políticos salen a justificar el grave insulto del legislador blanco.
Hay de todo en las viñas del señor
Nacho Álvarez, Graciela Bianchi y Gerardo Sotelo defendieron a Da Silva por su insulto a Viera
