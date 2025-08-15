Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Pablo Peirano |

Nacional

Nacional: Peirano sacude la interna y sumaría a un juvenil de 17 años a la convocatoria

Ela técnico Pablo Peirano tiene el once definido y las principales variantes estarán en el banco de sulentes.

Pasando en limpio, Nacional jugará este domingo ante Progreso a partir de la hora 18 en el Gran Parque Central sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Paolo Calione y Juan Pablo Patiño; Christian Oliva, Luciano Boggio; Lucas Villalba, Nicolás López, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez.

El sistema táctico será el mismo que viene utilizado, incluso en el partido clásico. Lo que si con la entrada de Villalba y De Los Santos tendrá más velocidad, más amplitud de bandas; el Diente López podrá jugar más libre y a Maxi Gómez le tendrían que llegar la pelota más limpia algo que no ocurrió el el cotejo clásico.

Novedades en el banco de suplentes

La sorpresas no viene en el once inicial, sino en la convocatoria de los 21 jugadores que se hace previamente antes de cada partido. Según informó el El colega Martín Olivera de Carve Deportiva, Bruno Arady y Gonzalo Carneiro serán desafectados de la lista de convocados.

Tal vez dejar a Arady afuera no sería mucha novedad. Aunque personalmente no lo comprendo. Es un jugador que le pueda dar mucho a este Nacional, tal es así que cada vez que baja a tercera, mete goles y es el mejor del partido. Pero al parecer, para el cuerpo técnico, aún le falta seguir creciendo para ganarse un lugar en primera.

La cuestión es la salida de Gonzalo Carneiro, si bien desde su vuelta no ha sido el mismo Carneiro que veíamos en la temporada pasada, es su falta de fútbol. El atacante es un jugador que estando bien aporta y mucho. Esta claro que no pueden jugar Carneiro, López y Gómez Juntos, pero la variante del espigado delantero tiene que estar en el banco. Es probable que en el banco de suplentes de Peirano este sábado, cuente con 3 volantes de la misma características. Rómulo Otero, Nicolás Lodeiro y Mauricio Pereyra.

Sin embargo, el técnico sorprendería con incluir un futbolista que si bien estuvo en los amistosos en Paysandú y Fray Bentos, todavía no había sido tenido en cuenta en el Clausura. Nos referimos al volante ofensivo juvenil de 17 Agustín Dos Santos. El delantero marcó dos goles en el amistoso ante Paysandú y además tuvo una asistencia. Ahora aparentemente le llegó la oportunidad en el torneo local e integraría el banco de relevos.

La mala noticia para el entrenador es la lesión que sufrió en el último entrenamiento Nicolás Ojito Rodríguez, que lo deja fuera del partido ante Progreso. Al jugador se le realizaron estudios y no arrojaron nada grave, dieron cuenta de una sobrecarga muscular que lo descataría al menos por este partido.

La ausencia de Rodríguez le abre la chance en el banco de suplentes a Hayen Palacios, el lateral colombiano que hasta ahora no ha tenido minutos desde su llegada a Nacional.

Peirano esta con la lupa arriba. S bien la directiva le dio la confianza necesaria para seguir en el cargo, partido a partido será un nuevo examen para el entrenador. Habrá que ver si el técnico tiene la convicción, la cabeza y la fuerza para revertir este mal momento.

