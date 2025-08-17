Se conformó mesa de turismo para potenciar a Carmelo como destino estratégico regional

¿Qué resultado dejó la reunión entre las autoridades y empresarios que usted solicitó con el fin de potenciar el turismo en Carmelo?

Yo había mantenido una reunión con un sector de los operadores privados, con las bodegas que son parte de la ruta del vino y ahí surgió de poder hacer una reunión para plantear el tema directamente al intendente y al director de turismo. Entonces se convocó una reunión en la que participaron aproximadamente 35 empresas del rubro, estaba el SEO, gerente y jefe del aeropuerto Carmelo. Propietarios de barrios privados, de hoteles, Carmelo golf, restaurantes, operadores hoteleros y empresarios del transporte terrestre. Fue muy diversa la concurrencia de empresarios locales, logrando que prácticamente todo el comercio estaba representado.

Yendo a lo que fue el encuentro, ahí en ese momento se dialogó, se charló sobre la realidad actual de Carmelo y sobre la posibilidad de acciones concretas para llevar adelante, como, poder reunirnos con la ANP por el tema de transporte fluvial, el tema de transporte aéreo con el Ministerio de Transporte y Obra Públicas, con el fin de poder interiorizarnos en qué encuentra la expropiación del aeropuerto para continuar las obras y que siga mejorando, el tema de migraciones, ver cómo podemos hacer para que este Mercosur funcione de una vez por todas y haya mayor agilidad en los trámites fronterizos para el turismo deportivo, para el turismo náutico y para la línea Carmelo – Tigre o Nueva Palmira - Tigre. Asimismo, dialogamos respecto a la realidad que tiene hoy la ruta 21 entre Carmelo y Nueva Palmira y también todo los relacionado a la obra pública de la Intendencia y del municipio.

¿En el encuentro se trabajó en ideas para articular de manera estratégica la difusión del destino Carmelo para potenciarlo?

Si, consideramos que es fundamental todo lo que es la promoción y la posición de Carmelo a nivel regional y fundamentalmente con el sur de Brasil, el norte del Gran Buenos Aires y parte del litoral argentino. En ese sentido, la idea es hacer una promoción específica y resaltar más a Carmelo. También se planteó ir a la feria náutica de Caseros y de San Fernando como una acción en concreto.

En la reunión se propuso conformar una mesa de turismo local que la va a encabezar el municipio, tal vez dividido en dos sectores, ya que hay un turismo que llega a la zona externa de Carmelo, al entorno de Carmelo, que es Colonia Estrella, San Roque, Juan González con las bodegas, que es un turismo de clase alta y tratar de fortalecer más el turismo masivo que llega a la ciudad, fundamentalmente por vía terrestre o por la línea Carmelo - Tigre, potenciando más que nada a la ciudad.

¿Cómo va a estar conformada la mesa de turismo?

Nosotros vamos a generar desde el municipio, áreas de desarrollo. La ley indica que son comisiones de trabajo, entonces nosotros dentro de la comisión de trabajo decidimos poner el programa de áreas de desarrollo, las cuales, por ejemplo, turismo específicamente, se va a integrar por alcalde y concejales, dirección de turismo y los operadores privados por área. Turismo rural, bodegas, artesanos, hotelería, gastronomía, turismo náutico, transporte, un representante de cada una de esas áreas para trabajar en conjunto. Eso es con las áreas de desarrollo que vamos a trabajar desde el municipio y sin lugar a dudas, bueno, si la Asociación Turística Departamental de Colonia se suma, es bienvenida. Además de una propuesta del director de turismo de generar un desarrollo regional, Carmelo, Nueva Palmira, Ombú y Conchillas, que se genere un área regional que esté integrada por los cuatro alcaldes, la dirección de turismo y los operadores turísticos.

Las líneas de acción son varias y participarán diferentes actores. Yendo a lo principal ¿Qué esperan concretar más a corto plazo para avanzar en los objetivos?

Se solicitó una entrevista con la ministra de Obras Públicas para discutir la urgencia de la Ruta 21. También se pidió una reunión con ANP sobre la línea Carmelo-Tigre y temas relacionados con la terminal de pasajeros y la promoción turística. Tras una reunión con el ministro de Turismo, se destacó la emergencia del hotel Casino Carmelo, y el ministro se comprometió a reunirse con la Dirección de Turismo y el sector privado. Asimismo, lo que es la obra pública, nosotros comenzamos en este periodo, desde ya con lo que tiene que ver con los paseos públicos. Estamos acondicionando la Plaza Artigas de la Ciudad porque el 25 de agosto son los festejos departamentales de la Declaración de Independencia. La idea es ir generando algunas pequeñas obras específicas en los paseos públicos, pero vamos recién un mes de gobierno y hemos intentado hacer dentro de las posibilidades y los recursos que tenemos para este periodo, todo lo posible, con el fin de ir generando la mayor cantidad de acciones que potencien a Carmelo como un destino turístico fuerte dentro del departamento y de la región.