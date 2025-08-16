Exasesor de la ANII insultó al ministro Mario Lubetkin tras decisión del gobierno

El insulto de Vilensky a Mario Lubetkin

"Viste cuando te dicen judío de mierda?, bueno no se refieren solamente a mí, se refieren también a él", declaró Vilensky a Subrayado. Y agregó, "Ahora, cuando se refieren a mí y a él, hay una sola verdad, que él sí es judío de mierda. Porque verdaderamente el tipo se comporta de manera completamente que no apoya a ninguna causa".

La renuncia de Vilensky surge después de que el canciller Lubetkin justificara la suspensión del acuerdo por la situación en Medio Oriente. La Embajada de Israel en Uruguay lamentó la decisión, que considera "desafortunada".

"¿viste cuando en la época del Holocausto había algunos judíos que eran capos en el campo de concentración (...) que eran judíos que mantenían a los judíos y los cuidaban para que no hicieran problemas y los mandaban a las cámaras de gas? Este tipo me parece que si estuviese viviendo en esa época, hubiese sido un buen capo" explicó al mencionado medio.