El exasesor en innovación, Salomón Vilensky, ha presentado su renuncia irrevocable a la oficina de Uruguay en Israel. La decisión, según su declaración, se debe a la suspensión de un acuerdo de cooperación entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad de Jerusalén. En sus declaraciones, Vilensky no solo criticó la medida, sino que también lanzó duras acusaciones contra el canciller Mario Lubetkin.
Cayendo bajo
Exasesor de la ANII insultó al ministro Mario Lubetkin tras decisión del gobierno
Luego de una semana cargada por los insultos en el senado, ahora el exasesor de la ANII que vive en Israel calificó a Lubetkin de "judío de mierda".