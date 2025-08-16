Hacete socio para acceder a este contenido

Política ANII | Mario Lubetkin |

Cayendo bajo

Exasesor de la ANII insultó al ministro Mario Lubetkin tras decisión del gobierno

Luego de una semana cargada por los insultos en el senado, ahora el exasesor de la ANII que vive en Israel calificó a Lubetkin de "judío de mierda".

Esta semana estuvo marcada por la interpelación al ministro Alfredo Fratti y en particular por los insultos de Sebastián Da Silva a distintos legisladores del FA en especial a Nicolás Viera al tratarlo de "puto de mierda" en pleno debate parlamentario. Pero al parecer Da Silva no es el único "desbocado".

Vilensky explicó que la suspensión de este acuerdo, que buscaba traer startups y cursos de innovación a Uruguay, es una muestra de "politiquería barata". Además, arremetió con fuerza contra el canciller, cuestionando su designación y su actitud. "Ni siquiera tuvieron la hombría para decirnos de frente (...) vamos a cerrar" dijo el referente en innovación y agregó que luego de comunicarse con el presidente de la ANII, Álvaro Brunini, "yo decidí que así yo eso no puedo, no puedo, ni quiero seguir. Es algo que me parece muy ridículo, todo está basado en politiquería barata".

El insulto de Vilensky a Mario Lubetkin

"Viste cuando te dicen judío de mierda?, bueno no se refieren solamente a mí, se refieren también a él", declaró Vilensky a Subrayado. Y agregó, "Ahora, cuando se refieren a mí y a él, hay una sola verdad, que él sí es judío de mierda. Porque verdaderamente el tipo se comporta de manera completamente que no apoya a ninguna causa".

La renuncia de Vilensky surge después de que el canciller Lubetkin justificara la suspensión del acuerdo por la situación en Medio Oriente. La Embajada de Israel en Uruguay lamentó la decisión, que considera "desafortunada".

"¿viste cuando en la época del Holocausto había algunos judíos que eran capos en el campo de concentración (...) que eran judíos que mantenían a los judíos y los cuidaban para que no hicieran problemas y los mandaban a las cámaras de gas? Este tipo me parece que si estuviese viviendo en esa época, hubiese sido un buen capo" explicó al mencionado medio.

