Nacional volvió al triunfo frente a Progreso en el Gran Parque Central

Nacional se recompuso después de la dura derrota en el clásico y volvió al triunfo. Venció 3 a 1 a Progreso en el Gran Parque Central con goles de Maxi Gómez, Christian Oliva y Juan Cruz de los Santos.
El tricolor volvióa su casa sin su gente ya que por una sanción de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se le impuso jugar sin público local durante cuatro encuentros.
En el primer tiempo, con goles de Maximiliano Gómez y Christian Oliva, Nacional se fue al vestuario ganando 2-1 a Progreso, que había empatado transitoriamente con un tanto de Franco López.
Ya en el segundo tiempo, Juan Cruz de los Santos marcó el tercero y puso cifras definitivas a un encuentro en el que Pablo Peirano recuperó aire luego de sentir el peso de la derrota ante Peñarol.
Progreso se animó en el cierre pero Luis Mejía, con otra gran atajada, le impidió el descuento al Gaucho del Pantanoso tras un fuerte remate de Juan Sebastián Rivero.
Fue el final y Nacional recuperó la sonrisa y estiró a seis puntos la diferencia con Peñarol en la Tabla Anual. Peirano recupera crédito.