Nacional volvió al triunfo frente a Progreso en el Gran Parque Central

Ya en el segundo tiempo, Juan Cruz de los Santos marcó el tercero y puso cifras definitivas a un encuentro en el que Pablo Peirano recuperó aire luego de sentir el peso de la derrota ante Peñarol.

Progreso se animó en el cierre pero Luis Mejía, con otra gran atajada, le impidió el descuento al Gaucho del Pantanoso tras un fuerte remate de Juan Sebastián Rivero.

Fue el final y Nacional recuperó la sonrisa y estiró a seis puntos la diferencia con Peñarol en la Tabla Anual. Peirano recupera crédito.