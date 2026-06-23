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Mundial |

remando a instancias finales

El impresionante festejo de Noruega tras su clasificación en el Mundial

Finalizado el partido ante Senegal, jugadores de Noruega junto a integrantes del cuerpo técnico e hinchas, dejaron una curiosa imagen a modo de festejo.

El festejo de Noruega tras su clasificación.&nbsp;

El festejo de Noruega tras su clasificación. 

 Reuters
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Finalizado el encuentro, todo el plantel junto a integrantes del cuerpo técnico, se dirigieron hacia el sector dónde estaban alojados un grupo importantes de hinchas. Ahí se sentaron en el césped y junto a todos los hinchas emularon un festejo en el cuál se encuentran remando.

Este popular festejo, tradicional en el país noruego, se hizo viral luego del primer partido del Mundial en dónde trascendió por las redes sociales.

Noruega logró su clasificación gracias a los triunfos ante Irak y Senegal. El próximo viernes a las 16:00 se medirá ante Francia sabiendo que en caso de ganar o empatar será primera del grupo.

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