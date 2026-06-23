Una imagen se hizo viral luego del sufrido triunfo de Noruega por 3 a 2 ante la selección de Senegal, que permite al elenco europeo sellar su pasaje a los dieciseisavos de final del Mundial. Ante Francia, definirá el lugar del grupo en que lo haga.
remando a instancias finales
El impresionante festejo de Noruega tras su clasificación en el Mundial
Finalizado el partido ante Senegal, jugadores de Noruega junto a integrantes del cuerpo técnico e hinchas, dejaron una curiosa imagen a modo de festejo.