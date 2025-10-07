El síndrome de Barnaut ha sido históricamente un tema que genera inquietud, dada la gravedad de los vínculos perversos asociados a situaciones de secuestro y manipulación emocional. Este fenómeno ha sido escenario de numerosos casos extremos, así como de relatos en libros y películas, tanto de ficción como basados en hechos reales que alarman a la sociedad. Sin embargo, en tiempos recientes, los estudios han comenzado a abordar nuevas manifestaciones de este síndrome, incluyendo su derivación en el ámbito laboral.
El Síndrome de Barnaut en el Entorno Laboral, nueva identificación de problemas de salud laboral
El síndrome se manifiesta cuando hay dinámicas de control y manipulación emocional entre empleados y jefes que pueden generar un ambiente tóxico y perjudicial.