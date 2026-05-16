El gobierno lanzó una nueva infraestructura geoespacial para fortalecer la planificación territorial

Durante la apertura de la actividad, la directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, destacó el carácter colectivo del proceso y el trabajo realizado durante el último año para poner en funcionamiento el sistema.

“Estamos poniendo en funcionamiento la infraestructura de información para el ordenamiento territorial en datos espaciales, el IIGOT, que estaba previsto en la ley. Realmente ha sido un trabajo extenso durante todo este año para mejorar instancias de integración, coordinación, trabajo conjunto y, sobre todo, una construcción colectiva dentro del Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales”, señaló.

La infraestructura se integra como un nodo temático dentro de la Infraestructura de Datos Espaciales de Uruguay (IDEuy), el sistema nacional que organiza y estandariza la información geográfica del país.

Ordenamiento territorial

En la actividad se presentaron los objetivos estratégicos, la estructura organizativa y las principales líneas de trabajo de la nueva plataforma. Además, quedó formalmente constituido el comité honorario de la IIGOT, integrado por las intendencias adherentes y presidido por la DINOT.

Uno de los principales ejes planteados durante la jornada fue la necesidad de avanzar hacia sistemas interoperables que permitan compartir datos entre organismos públicos y facilitar procesos de planificación más integrados.

Florio insistió en que la construcción de políticas territoriales requiere información común y articulada entre todos los niveles de gobierno.

“Somos un solo país, no 19 países, por lo tanto debiera ser un elemento de base el poder trabajar juntos y generar espacios de intercambio”, afirmó.

La directora también remarcó que el acceso a datos de calidad resulta clave para definir estrategias de desarrollo y procesos de planificación territorial a largo plazo.

Durante la jornada se presentaron además experiencias desarrolladas por las intendencias de Canelones, San José y Rocha en el uso de herramientas geoespaciales aplicadas al ordenamiento territorial.

En horas de la tarde se expuso una propuesta orientada a validar y estandarizar normativa publicada en el Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial (INOT), buscando mejorar la calidad y uniformidad de los instrumentos territoriales disponibles.

El encuentro finalizó con una presentación sobre experiencias internacionales vinculadas a infraestructuras de información geoespacial y el papel que cumplen organismos como el Comité de Expertos sobre la Gestión Global de la Información Geoespacial de las Naciones Unidas en el impulso de modelos de gobernanza territorial basados en información interoperable.

Desde el ministerio señalaron que la IIGOT apunta a transformarse en una herramienta estratégica para la toma de decisiones públicas, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las agendas internacionales vinculadas al desarrollo sostenible, la planificación urbana y la gestión integrada del territorio.