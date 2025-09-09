El Trabajo Infantil en Uruguay es una realidad innegable: resultados de la encuesta de trabajo infantil

En cuanto a la desagregación por sexo, las cifras son relativamente similares: un 7,0% de las niñas trabaja, mientras que el porcentaje en varones es del 6,6%. Ambos grupos representan aproximadamente 20.100 casos. Esta paridad numérica resalta una problemática que no discrimina, afectando de manera significativa a ambos géneros.

Una dimensión notable en los datos es cómo el trabajo infantil varía según la edad de los menores. El informe revela que la prevalencia del trabajo infantil aumenta a medida que los niños crecen. En la franja de 5 a 8 años, solo un 2,0% (alrededor de 3.300 personas) se involucra en el trabajo, un porcentaje que se eleva a un alarmante 10,6% (15.000 personas) en el grupo de 15 a 17 años. Esta tendencia indica que, a medida que los adolescentes se acercan a la adultez, la presión para ingresar al mercado laboral se intensifica, expuestos a situaciones que pueden comprometer su desarrollo físico y emocional.

El trabajo infantil es un terrible flagelo que esconde graves violaciones a los derechos de los niños. Apenas se vislumbra la fachada de una economía que podría beneficiarse de la mano de obra joven, se evidencian las vulnerabilidades que sufren estos menores. No sólo están privados de tener una infancia normal, sino que también se ven expuestos a condiciones laborales adversas, explotación y un futuro limitado, contribuyendo a perpetuar un ciclo de pobreza.

Detrás de cada cifra se escondía una realidad social dolorosa: la privación de derechos fundamentales como el acceso a la educación, el tiempo de juego y el libre desarrollo personal. Estas condiciones no solo afectan a los niños que trabajan, sino que también repercuten en sus familias y comunidades, afectando el tejido social en su conjunto.

Uruguay no es ajeno a este problema, y es crucial que se tomen medidas efectivas para erradicar el trabajo infantil. Esto implica una acción conjunta entre el Estado, las organizaciones sociales y la sociedad en general. La promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la educación de calidad, la implementación de programas de concientización y la creación de oportunidades de trabajo para los adultos son pasos esenciales para abordar y paliar esta problemática.

La lucha contra el trabajo infantil debe ser una prioridad en la agenda nacional, porque cada niño que trabaja es un niño cuya niñez se le arrebata y a quien se le niega un futuro mejor. Es esencial que como sociedad tomemos conciencia sobre este flagelo y actuemos en consecuencia para garantizar los derechos de todos nuestros niños y niñas.