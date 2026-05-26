Partido Nacional critica "capricho refundacional" del Frente Amplio

El presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, afirmó que existe preocupación porque, a su entender, el gobierno de Yamandú Orsi vuelve a "cancelar un proyecto" de la gestión anterior "con los ojos en el espejo retrovisor". Delgado cuestionó además lo que definió como un "capricho refundacional" del Frente Amplio y aseguró que las decisiones adoptadas son “muy injustas con la población que vive en el interior”.

Estrategias

Las críticas surgieron luego de que el presidente de OSE, Pablo Ferreri, señalara semanas atrás en el Parlamento que el proyecto heredado presentaba "falta de priorización estratégica", además de deficiencias técnicas, ambientales y financieras. En la conferencia también participó el diputado de Aire Fresco Juan Pablo Delgado, quien sostuvo que el gobierno "está priorizando lo económico sobre lo social".

"Es darle la espalda al interior profundo. Es un gobierno centralista que ha priorizado el transporte metropolitano, que bienvenido sea, pero sacando la mitad del plan de saneamiento", afirmó el legislador, quien además consideró que el Ejecutivo cuenta con herramientas suficientes para financiar las obras pendientes.

El Partido Nacional también cuestionó la falta de información brindada por OSE respecto al cronograma y alcance de las obras previstas en cada localidad. Según la declaración, esa situación dificulta la coordinación con intendencias y municipios en materia de vialidad, veredas y pluviales.

Durante la reunión del directorio, el diputado herrerista Federico Casaretto también criticó la decisión del gobierno de dejar sin efecto el proyecto Neptuno para avanzar con la iniciativa de Casupá. Casaretto calificó al gobierno como una “máquina aplanadora” y cuestionó al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por no explicar “por qué el gobierno del Frente Amplio desestima la quinta fuente de agua dulce más grande del mundo”.