El pueblo de Cuba combatirá hasta las "últimas consecuencias", asegura canciller en ONU

Además, subrayó, morirían jóvenes estadounidenses "sin causa ni ideal que defender, arrastrados a la violencia por una política imperialista, neofacista; de dominación, saqueo y conquista".

Cuba inquebrantable

El canciller afirmó que el Gobierno de EEUU mantiene, respecto a Cuba, una "posición de quebrantamiento" de la paz y la seguridad internacionales, así como de violación del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario.

También se refirió al cerco petrolero que Washington aplica a la isla y señaló que equivale, por sus efectos, a "un bloqueo naval, que es un acto de guerra y de genocidio".

Tales acciones, continuó, someten a la población cubana a condiciones que amenazan su integridad.

Asimismo, constituyen un cruel e indiscriminado "castigo colectivo" que ya provoca muertes, como refleja la duplicación de la tasa de mortalidad infantil en Cuba, de 4,0 a 9,9 por cada mil nacidos vivos, o la reducción de la expectativa de vida de niños enfermos de cáncer de un 85% a 65%, añadió.

Trump decreta bloqueo

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a la supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.

La medida exacerbó la escasez de combustible en la isla, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación, entre otros sectores.

El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población.

(Sputnik)