Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

ante la agresión

El pueblo de Cuba combatirá hasta las "últimas consecuencias", asegura canciller en ONU

Afirmó que una agresión militar en Cuba provocaría un "baño de sangre" y miles de cubanos morirían "defendiendo la patria".

Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.

Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez.

 Sputnik
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró este martes ante la ONU que el pueblo cubano luchará "hasta las últimas consecuencias" en caso de una confrontación, y advirtió sobre las amenazas de EEUU contra la isla. Afirmó que una agresión militar en Cuba provocaría un " baño de sangre".

"Nadie dude que llegados a un momento que esperamos nunca ocurra, el pueblo de Cuba combatirá hasta las últimas consecuencias", dijo el ministro de Relaciones Exteriores en un debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU.

Rodríguez afirmó que una agresión militar en Cuba provocaría un "baño de sangre" y miles de cubanos morirían "defendiendo la patria".

Además, subrayó, morirían jóvenes estadounidenses "sin causa ni ideal que defender, arrastrados a la violencia por una política imperialista, neofacista; de dominación, saqueo y conquista".

Cuba inquebrantable

El canciller afirmó que el Gobierno de EEUU mantiene, respecto a Cuba, una "posición de quebrantamiento" de la paz y la seguridad internacionales, así como de violación del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario.

También se refirió al cerco petrolero que Washington aplica a la isla y señaló que equivale, por sus efectos, a "un bloqueo naval, que es un acto de guerra y de genocidio".

Tales acciones, continuó, someten a la población cubana a condiciones que amenazan su integridad.

Asimismo, constituyen un cruel e indiscriminado "castigo colectivo" que ya provoca muertes, como refleja la duplicación de la tasa de mortalidad infantil en Cuba, de 4,0 a 9,9 por cada mil nacidos vivos, o la reducción de la expectativa de vida de niños enfermos de cáncer de un 85% a 65%, añadió.

Trump decreta bloqueo

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a la supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.

La medida exacerbó la escasez de combustible en la isla, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación, entre otros sectores.

El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población.

(Sputnik)

Te puede interesar