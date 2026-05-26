Familiares repudia designación de defensora de represores como asesora del jefe del Ejército

Familiares y el valor jurídico

Para la organización esas declaraciones "desconocen el valor jurídico y probatorio en este tipo de causas basadas en extensas investigaciones judiciales, material probatorio, pericias, reconstrucciones históricas y fuentes testimoniales, deslegitimando décadas de lucha por la Memoria, Verdad y Justicia".

El nombramiento de Figueredo, agregan, "es parte de la incongruencia que lamentablemente señalamos existe en el compromiso de este Ministerio por avanzar en esta causa".

A juicio de Familiares, es "especialmente grave" que una persona que actúa como contraparte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, "integre funciones de asesoramiento del Comandante en Jefe del Ejército". Por lo que entienden que "la presencia de funcionariado que relativiza los crímenes de lesa humanidad y desacredita a las víctimas y sobrevivientes pone en jaque la narrativa institucional de compromiso democrático y respeto a los derechos humanos que el propio Ministerio sostiene públicamente".

Construir garantías

Para Familiares, "no es posible construir garantías de no repetición ni avanzar en procesos reales de memoria institucional mientras persistan discursos negacionistas o revisionistas en espacios de poder".

Sostienen que esto se agrega a declaraciones de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en el sentido de que "los reclamos deben ser a las personas y no a las instituciones".

Familiares finaliza su nota recordando que "las Instituciones militares no han cambiado", ya que "no han asumido el pasado, su responsabilidad por los crímenes cometidos y han respaldado a sus colegas criminales en diversas y múltiples oportunidades. Por ello, seguimos hoy como ayer, señalando su responsabilidad, su silencio cómplice y cobarde, y el rol cumplido en la impunidad aún existente".