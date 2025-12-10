Hacete socio para acceder a este contenido

Fernando Tapia |

"El turismo interno ha sido muy relevante en los últimos años"

Fernando Tapia asumió como nuevo presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo para el periodo 2026-2027.

Por Iván Mourelle

El pasado lunes 17 de noviembre se celebró el acto eleccionario de la Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR). Como resultado surgió la nueva Comisión Directiva que conducirá la institución durante el período 2026–2027 bajo la Presidencia del empresario Fernando Tapia, referente de la Asociación Turística de Colonia, acompañado en el Directorio por integrantes de distintas ramas de la actividad.

En diálogo con Espacio Fiscal, Tapia se refirió al presente de la institución y los proyectos objetivos más relevantes, expresando: “La Cámara Uruguaya del Turismo es la institución de sector privado del turismo más importante, más relevante que hay en Uruguay. Como sabemos, es una organización de segundo grado, está integrada por asociaciones regionales y por cámaras sectoriales del turismo a nivel nacional. Y el rol más importante que tiene la Cámara es la articulación privada-privada, es decir, tener un sector privado cohesionado que tenga claras las estrategias y los objetivos más relevantes y de largo plazo que debe tener el sector y contribuir en ese sentido a generar una articulación público-privada de calidad. Si tenemos una Cámara Uruguaya del Turismo representativa y con sus socios fuertes en un ámbito de cohesión y de vidas claras, se puede hacer un trabajo de articulación público-privada adecuada con el sector público. Ese es un poco el rol, básicamente, de la Cámara. Y por otro lado, en los últimos años, la Cámara ha trabajado, hemos estado varios de los que estamos ahora en la comisión directiva, ya veníamos acompañando a Marina Cantera, la presidenta anterior, que hizo un gran trabajo y ahora en la comisión directiva somos varios de los que estamos, que ya estábamos en la gestión anterior, o sea que hay cierta continuidad en algunos aspectos, sobre todo vinculados con el trabajo de generar datos e inteligencia como para poder justamente contribuir en esa articulación público-privada con información, con inputs claros de lo que el sector está necesitando o lo que el sector puede generar para el país. Esa gran oportunidad que entiendo que tiene el país de utilizar el turismo como una herramienta para los principales desafíos que tiene Uruguay en este momento. Después tenemos un plan de trabajo coordinado con el Ministerio del Turismo, un plan de promoción en el exterior que hoy se va llevando adelante ya hace tres años, se va a continuar en el que viene, que básicamente son rondas de negocios en el exterior, en ciudades importantes que puedan ser relevantes para el negocio del turismo nacional, tanto a nivel regional como esta región, llegando hasta Estados Unidos, México, Colombia, Perú, por supuesto Brasil, Argentina, Chile, Paraguay. Y después tenemos un trabajo que hacemos también que es muy importante, muy relevante, que le hemos llamado Camtur Conecta, que de alguna manera acciones que hacemos en todo el interior del país, en las cinco regiones en las que está dividido el turismo en Uruguay, de alguna manera para conectar justamente a los operadores locales, los distintos puntos del país, con operadores que hagan trabajo receptivo en el exterior y que puedan traer turistas, y que puedan llevar paquetes y ofertas justamente que se van a armar en todo el país para ese trabajo. Y además también llevar periodistas, influencers, gente que pueda difundir la bondad del turismo en Uruguay, que hay muchísimas, que no es solamente Sol y Playa, sino que tiene de verdad una oferta muy variada de turismo y eso está desprestigiado por todo el interior. Básicamente esas son las tres líneas más importantes que vamos a llevar adelante en el marco de lo que decía antes, de la importancia de la Cámara con ese rol que tiene Articulación, que es fundamental para el desarrollo del turismo, y bueno, como sabemos, es una actividad que genera riqueza, genera un impacto importante en el PBI nacional, este año se prevé que sea el 6.4%, genera divisas, 2.350 millones según el Banco Central, a junio del 2025, el último año corrido, una generación de divisas superior a actividades muy importantes del país, como la exportación de carne, por ejemplo, y también en el empleo, el impacto que tiene el empleo, con 124.700 empleos promedio en 2024, para tener una idea, la construcción, que es una actividad también muy intensiva en el empleo, genera la mitad de eso, o sea que el turismo es muy importante en ese sentido, y además cualitativamente, porque ese empleo tiene mucho más participación de jóvenes que el resto de la economía proporcionalmente, en el turismo casi el 30% de los empleos son para jóvenes de menores de 29 años, y en el resto de la economía del país es un 20%, porque sabemos que en esa situación, en esa franja etaria, digamos, de hasta 29 años, la desocupación que tenemos es importante, creo que sea hasta el 25% en este momento. Con lo cual, bueno, la Cámara tiene un rol importante, y bueno, tenemos un apoyo muy grande de todos los sectores, estamos con mucha ilusión de trabajar para adelante por el bien del turismo.

Desde el Ministerio de Turismo se ha hecho foco en difundir todo lo que es el turismo interno. Sobre el tema, el Presidente de CAMTUR expresó su interés de acompañar la iniciativa.

-Sí, por supuesto que sí. El turismo interno ha sido muy relevante en los últimos años, y tenemos que hacer una cosa que se pueda sacar positivo de la pandemia, que fue una situación muy complicada para todo el mundo. Si se puede rescatar algo de positivo es que, bueno, los uruguayos, por ejemplo, hemos redescubierto el turismo interno en Uruguay, y si bien hubo un pico en el año 22 y 23, y después ese pico se bajó un poco, pero sigue la demanda del turismo interno muy por encima de lo que era el promedio habitualmente antes de la pandemia, con lo cual se ha transformado también en un aspecto muy importante del negocio del turismo, del periodismo nacional del turismo en Uruguay. Con lo cual, sin duda que esas iniciativas son muy importantes, por supuesto que también son muy importantes todas las iniciativas para tener turismo receptivo, generar divisas, porque también ahí es donde, de alguna manera, el turismo puede desarrollarse con más fortaleza.

El turismo de cruceros, tantas veces destacado por la proyección de nuestro turismo a nivel internacional, se ha visto afectado por la competitividad en la región , lo que se refleja en una caída en los números, lo que fue analizado por Tapia, quien señaló: “Los operadores que están, que son expertos en el tema, nos han informado de alguna manera que hay alguna situación de competitividad en el Río de la Plata y en Sudamérica, con otros destinos del mundo, por un tema de costos, básicamente. Hay ofertas muy atractivas en relación a calidad-precio en otras zonas del mundo. Mencionaban en algún momento a Australia, por ejemplo, y las distintas ofertas que hay de cruceros en el mundo. Eso, de alguna manera, va a hacer que este año haya menos cruceros que los años anteriores. Probablemente sea una situación que sea difícil de resolver para el año siguiente también. Ahí hay algunos costos, sobre todo, del puerto de Buenos Aires, que crecieron mucho a medida en dólares.

Hay alguna situación ahí con Brasil también. O sea, son aspectos que escapan a lo que, de alguna manera, se pueda hacer directamente en Uruguay, que Uruguay ya hace una apuesta grande a los cruceros. De alguna manera, en el puerto de Montevideo, se deja espacio para que los cruceros puedan utilizar el muelle, más allá de que es un mes más para exportación, pero eso está resuelto, da su tiempo. En Punta del Este, los tender funcionan muy bien, esos barquitos que se van y traen a la gente de los cruceros. O sea, las experiencias que tienen los cruceristas cuando bajan al país son espectaculares, en general. Y genera todo un negocio muy importante para un montón de pequeñas y microempresas que están vinculadas al negocio, que tiene que ver con transporte, guía de turismo. También las compras que hacen los cruceristas son importantes para artesanos, para gente que vende productos típicos del país. Por ejemplo, para el mercado del puerto, en determinado momento del año, para todo lo que es restaurantes y demás ofertas que de ahí están buenas, los cruceros son muy importantes también. Y además, en los cruceros, estamos convencidos de que también son una forma de promocionar el país.

Es decir, esas personas que bajan y lleven la experiencia del día, después seguramente se van con la idea de, o bien, promover el Uruguay, diciendo a sus amigos y familiares y demás que estuvieran en un lugar que tenía tales y cuales atractivos importantes, que eso puede generar una demanda en el largo plazo adicional. Y también estas personas, que si bien los cruceristas, generalmente tienen la experiencia de los cruceros como primera opción, y generalmente vuelven a tomar un crucero después de haber hecho uno, también pueden tomar la decisión en algún momento en el largo plazo de alojarse también o venir por más días al país. Entendemos que los cruceros tienen un aporte muy importante para hacer al turismo, y si bien esta situación que se está dando ahora va a ser que baje un poco, entiendo que hay que seguir trabajando para ver si se puede en el futuro recomponer nuevamente la situación y volver a ver la cantidad de cruceros que había antes. Igual es importante la cantidad que va a venir, pero creo que va a estar más o menos un 15% por debajo de lo que fue los años anteriores.

Por último, se lo consultó sobre los efectos del atraso cambiario en el sector, señalando que: “Primero, yo no sé si hay atraso cambiario, porque eso es un término muy técnico, digamos, pero sí es cierto que la evolución del tipo de cambio, de alguna manera, hace que la competitividad con los países vecinos, por ejemplo, no se facilite. Entonces, sin duda que es un tema que afecta, de alguna manera, el nivel de competitividad del sector y la rentabilidad también. Pero bueno, son aspectos que, de alguna manera, tienen que ver con la política monetaria, económica en general del país, en lo cual nosotros, de verdad, entiendo que del turismo no tenemos mucho para aportar. Pero lo que sí nos parece es que, ante esa realidad, lo que sí se puede hacer son medidas de incentivo para que haya más, digamos, incentivos para las inversiones en turismo, en función de que la rentabilidad sea mejorada a través de medidas. Por ejemplo, estamos planteando nosotros que lo de la devolución de IVA, por ejemplo, en la gastronomía, que más que un decreto que sale cada tanto, sea una ley que esté prevista durante todo el año, para mejorar por ese lado la competitividad. Y otras medidas que tienen que ver con incentivos justamente a la inversión en turismo y a la rentabilidad de las empresas, ya que, de alguna manera, esta situación macro, de alguna forma, como decíamos recién, es algo que no lo podemos nosotros, por supuesto, manejar y tampoco tenemos un planteo en ese sentido para hacer al gobierno de turno. Pero sí pensamos que se pueden tomar medidas con las cuales estamos trabajando, que inclusive con el Ministerio del Turismo tenemos un ida y vuelta muy bueno, como lo hemos tenido también con el Ministerio del Turismo anterior, y hay un trabajo que estamos haciendo ahora, un grupo de trabajo que se ha formado justamente para ver cuáles son las medidas concretas que se pueden tomar para mejorar la rentabilidad del turismo y para promover más las inversiones privadas en el sector. Entonces, es por ese lado el camino, mejorar la competitividad por mejoras genuinas de competitividad y, bueno, el tipo de cambio, de alguna manera, escapa a nuestro control, obviamente. No es un tema que se maneja de otra manera, por otro lado”.

