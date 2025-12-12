Hacete socio para acceder a este contenido

Política Lobraus | ANP | puerto de Montevideo

Deudas

Lobraus fue suspendida por ANP como operador portuario y Aduanas le quitó la habilitación

La Dirección Nacional de Aduanas decidió clausurar habilitación a la empresa Lobraus, suspendida por la Administración Nacional de Puertos (ANP) como operador.

Por Redacción Caras y Caretas

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) decidió clausurar la habilitación a la empresa Lobraus, mientras que la Administración Nacional de Puertos (ANP) la suspendió como operador. La compañía logística deberá retirar la mercadería que tiene en depósito en un plazo de 60 días.

En la resolución publicada en X por el periodista Eduardo Preve, la DNA informó que decidió clausurar la habilitación aduanera de Lobraus Puerto Libre y prohibió el ingreso de mercaderías a los predios concesionados en el puerto de Montevideo y otorgó un plazo de 60 días para el “retiro total de las mercaderías almacenadas en las instalaciones, autorizándose solo las operaciones de salida”.

El conflicto de Lobraus con la ANP

En la resolución del pasado jueves 11 de diciembre, la DNA señaló que la ANP solicitó la inhabilitación de los códigos aduaneros que utiliza la empresa Lobraus Puerto Libre en el puerto de Montevideo y explicó que la habilitación aduanera de los depósitos portuarios que se otorga tiene como condición previa la concesión de la ANP, que está en conflicto con la empresa por millonarios impagos.

ANP decidió suspender a Lobraus como operador portuario, luego de una intimación realizada por el ente el pasado 29 de octubre, por un cúmulo de facturas pendientes por US$ 487.142 y $ 2.340.158.

El directorio de la ANP reclama a la empresa logística impagos por la concesión de la Torre Lobraus, entre otros cánones portuarios impagos.

“Desde ayer no puede operar, tendrá que empezar a entregarles a los clientes la carga y no puede recibir mercadería. Las señales con la empresa fueron muy claras. La decisión es de trámite, por incumplir con el decreto 413”, que reglamenta la habilitación de las empresas prestadoras de servicios portuarios, explicó a Búsqueda la funcionaria del ente portuario.

“Cuando una empresa no paga su canon mensualmente, no paga sus obligaciones y aplica precios de dumping…. Estamos hablando claro”, señaló.

