Lobraus fue suspendida por ANP como operador portuario y Aduanas le quitó la habilitación

ANP decidió suspender a Lobraus como operador portuario, luego de una intimación realizada por el ente el pasado 29 de octubre, por un cúmulo de facturas pendientes por US$ 487.142 y $ 2.340.158.

El directorio de la ANP reclama a la empresa logística impagos por la concesión de la Torre Lobraus, entre otros cánones portuarios impagos.

“Desde ayer no puede operar, tendrá que empezar a entregarles a los clientes la carga y no puede recibir mercadería. Las señales con la empresa fueron muy claras. La decisión es de trámite, por incumplir con el decreto 413”, que reglamenta la habilitación de las empresas prestadoras de servicios portuarios, explicó a Búsqueda la funcionaria del ente portuario.

“Cuando una empresa no paga su canon mensualmente, no paga sus obligaciones y aplica precios de dumping…. Estamos hablando claro”, señaló.