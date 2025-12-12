Directorio de OSE aprobó plan de obras para construcción de nueva planta potabilizadora

La obra fue anunciada en julio pasado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, tras la confirmación del Poder Ejecutivo de desestimar la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí, promovida por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Características de la nueva planta potabilizadora en el río Santa Lucía

La nueva planta tendrá una capacidad de 200 mil metros cúbicos diarios de agua potable, lo que sumados a la usina de Aguas Corrientes, tendrá una disponibilidad total de cerca de 900 mil metros cúbicos.

La obra incluye una aductora de 40 kilómetros de longitud hasta Cuchilla Pereira, punto en el que el agua ingresa al sistema de abastecimiento de Montevideo y la gestión de la nueva planta potabilizadora estará a cargo de OSE.

El objetivo del gobierno de Yamandú Orsi con esta nueva obra es garantizar el abastecimiento de agua potable hasta el año 2045, con un costo que será un tercio más barato que la previsión para el proyecto en Arazatí.

Además, está prevista la construcción de una represa en el arroyo Solís Chico, que aportará una reserva de agua bruta de 6 millones de metros cúbicos, junto a una potabilizadora de pequeño porte con capacidad de 24 mil metros cúbicos diarios, para cubrir la demanda de agua potable en la Costa de Oro, desde Jaureguiberry hasta el arroyo Pando (Canelones).