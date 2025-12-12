Justicia dispuso el archivo de la causa de "licencias sindicales" del gobierno de Lacalle Pou

La conferencia comenzó con el anuncio formal del abogado de FENAPES, Marcelo Domínguez.

“La Fiscalía de Delitos Complejos del 15° Turno dispuso el archivo de la que fue la denuncia realizada por algunos legisladores de la ex coalición de gobierno”, informó.

Recordó que la causa provenía de “una comisión investigadora absolutamente indisciplinada”, que actuó “apartada del marco normativo que regula las tareas parlamentarias”.

Domínguez subrayó que el archivo se dictó el 29 de septiembre, tras “un largo, largo proceso de investigación”, y que la decisión se basó en “una clara inexistencia de delito”.

Según el abogado, en la vista fiscal “queda plasmado que los hechos denunciados públicamente no constituyeron un delito”.

“Si los legisladores pretenden con estas acciones torcer el brazo o presionar a los fiscales, es no conocer a nuestro país”.

Oliveira: “Esto nos retrotrae a las peores épocas”

El dirigente José Olivera calificó la jornada como “un día de sentimientos encontrados”, visiblemente emocionado por lo que, según el, implica esta victoria luego de largos años de lucha.

Sostuvo que la causa reveló “una política sistemática orquestada desde el Estado en términos de persecución y de generar terror a una organización sindical”.

Afirmó que lo vivido “nos retrotrae a las peores épocas de la historia política del país”, especialmente a 40 años de la recuperación democrática. Recordó el papel del movimiento sindical en 1973: “Desde el día 1 respondimos con una huelga general a la dictadura civil-militar”. Para FENAPES, el archivo confirma que hubo un proceso coordinado de hostigamiento hacia la organizaci{on sindical.

“Hoy queda comprobado que aquí hubo una práctica sistemática de persecución desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo, desde autoridades de la educación, desde parlamentarios que confunden inmunidad parlamentaria con impunidad, y desde operadores mediáticos”.

“Ni siquiera nos dieron la posibilidad del derecho a la presunción de inocencia. Nos condenaron públicamente, nos trataron de delincuentes”, sentenció.

“Métodos fascistas” y dos años de investigadora

Olivera cuestionó con dureza la investigadora parlamentaria sobre licencias sindicales, que calificó como “ilegítima e ilegal”.

“Duró casi dos años. Casi dos años una investigadora parlamentaria”, enfatizó.

Sobre algunos legisladores dijo:

“Mejor no nombrarlos, pero no olvidar. No les vamos a dar a quienes nos persiguieron con métodos fascistas el privilegio de estar hoy en esta mesa”.

Recordó también “la sanción inicial a los compañeros de San José”, las “investigaciones disciplinarias abiertas” y “la política de terror sembrada sobre el cuerpo docente”.

La OIT y la Justicia Civil: “Nos terminaron dando la razón”

Olivera destacó que los organismos internacionales y la Justicia ya habían cuestionado el accionar estatal: “Tres jueces de la Justicia Civil condenaron a la ANEP por violar principios jurídicos básicos y derechos humanos”.

La OIT, agregó, fue “muy clara” en señalar que se comprometían derechos fundamentales. Incluso, dijo que hace 48 horas el Comité de Libertad Sindical les comunicó que cerraba el caso presentado por FENAPES, reconociendo que “algo del Estado de derecho se había recomponido”.

“Una de las peores campañas de persecución de los últimos 40 años”

Para la federación, el archivo marca un punto de inflexión:

“Este es el punto cúlmine para demostrar que hubo un proceso de persecución política y sindical orquestado desde el Poder Ejecutivo, parte del Parlamento y autoridades de la educación, con el beneplácito de operadores mediáticos”.

Olivera lo definió como “una de las peores campañas de persecución política en los últimos 40 años”.

“Dejemos de lado la hipocresía de la excepcionalidad uruguaya: hay sectores con tendencias fascistas que no dudan en afilar cualquier instrumento para barrer a un opositor”.

Las consecuencias personales: “Decirle a un hijo que uno no es un delincuente no es fácil”

Los dirigentes insistieron en el impacto humano de la campaña. “Explicarle a un nieto, a un hijo o a una hija que uno está en la picota pública, acusado de cosas atroces, no va a pasar impune”, dijeron. Aseguraron que detrás de la causa “hay personas con nombre y apellido, que lo único que tienen es su profesión y su honor”.

Evaluación el 20 de diciembre

FENAPES anunció que el Comité Ejecutivo se reunirá el día 20 para analizar posibles acciones. “No descartamos ninguna vía. No lo hemos evaluado en profundidad porque recién hoy se cierra una etapa”, explicó la dirigencia. Agradecieron a la prensa que “cubrió seriamente” el caso y reiteraron que “la federación goza de buena salud. No se barre con 62 años de historia con una operación mediática”.