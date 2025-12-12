Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad sarampión | Lustemberg | campaña

Campaña

Unas 20 mil personas se vacunaron contra el sarampión, destacó la ministra Lustemberg

El presidente Yamandú Orsi participó de la campaña contra el sarampión que impulsa el Ministerio de Salud Pública para controlar y prevenir la enfermedad.

Yamandú Orsi fue uno de los 20 mil que se vacunaron contra el sarampión.

Yamandú Orsi fue uno de los 20 mil que se vacunaron contra el sarampión.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi y varios ministros participaron de la campaña contra el sarampión que impulsa el Ministerio de Salud Pública (MSP) para controlar y prevenir la enfermedad en el país. La ministra, Cristina Lustemberg, informó que el brote detectado en la localidad de San Javier está controlado.

Campaña: unas 20 mil personas ya se vacunaron destacó el MSP

La secretaria de Estado destacó la rápida respuesta de la población a la campaña que impulsa el organismo para controlar la circulación del virus del sarampión.

En rueda de prensa, Lustemberg informó que unas 20 mil personas se trasladaron hacia los vacunatorios dispuestos en todo el país para inocularse contra el sarampión desde el inicio de la exhortación, a comienzos de diciembre.

La jerarca insistió en que las personas que nacieron después de 1967 deben contar con las dos dosis de la vacuna RSP (sigla que designa rubeola, sarampión, paperas) en su carné esquema de vacunación.

Lustemberg informó que está controlado el brote de sarampión en San Javier

La titular del MSP afirmó que el brote de sarampión en la localidad de San Javier (departamento de Río Negro) está controlado.

Los siete casos que han sido confirmados tienen un nexo epidemiológico, estamos muy atentos en el resto del país, exhortando y agradeciendo a la ciudadanía la respuesta que ha tenido”, comunicó Lustemberg.

A su vez, la ministra recordó que todos los vacunatorios del país, tanto de centros públicos como privados, acceden al sistema informático que cuenta con los datos sobre la cantidad de dosis que recibió cada usuario.

Ante la duda, siempre vacunarse”, dijo la ministra. Enfermedades que afectan a las defensas (inmunodepresivas), tratamientos con quimioterapia o con altas dosis de corticoides y mujeres embarazadas, son los grupos de personas que no se deben vacunar.

Lustemberg también destacó la votación del Presupuesto Nacional y señaló que el próximo año llegará “con mucho compromiso de desarrollar proyectos que beneficien al país en diferentes áreas”.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar