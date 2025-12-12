Unas 20 mil personas se vacunaron contra el sarampión, destacó la ministra Lustemberg

La jerarca insistió en que las personas que nacieron después de 1967 deben contar con las dos dosis de la vacuna RSP (sigla que designa rubeola, sarampión, paperas) en su carné esquema de vacunación.

Lustemberg informó que está controlado el brote de sarampión en San Javier

La titular del MSP afirmó que el brote de sarampión en la localidad de San Javier (departamento de Río Negro) está controlado.

“Los siete casos que han sido confirmados tienen un nexo epidemiológico, estamos muy atentos en el resto del país, exhortando y agradeciendo a la ciudadanía la respuesta que ha tenido”, comunicó Lustemberg.

A su vez, la ministra recordó que todos los vacunatorios del país, tanto de centros públicos como privados, acceden al sistema informático que cuenta con los datos sobre la cantidad de dosis que recibió cada usuario.

“Ante la duda, siempre vacunarse”, dijo la ministra. Enfermedades que afectan a las defensas (inmunodepresivas), tratamientos con quimioterapia o con altas dosis de corticoides y mujeres embarazadas, son los grupos de personas que no se deben vacunar.

Lustemberg también destacó la votación del Presupuesto Nacional y señaló que el próximo año llegará “con mucho compromiso de desarrollar proyectos que beneficien al país en diferentes áreas”.