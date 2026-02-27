El último reto de Fernando Alonso

Esa narrativa cobra especial relevancia ante el arranque de la nueva temporada. Los test de pretemporada en el Bahréin International Circuit han dejado señales preocupantes para Aston Martin. Según los tiempos y simulaciones de tandas largas, el monoplaza británico se ubicaría en la zona baja de la parrilla, incluso señalado por algunos analistas como el menos competitivo en ritmo puro. Problemas de equilibrio aerodinámico y degradación de neumáticos han limitado el optimismo inicial.

El contraste con el arranque de 2023 es evidente. Entonces, Aston Martin sorprendió con un coche sólido que permitió a Alonso encadenar podios y soñar, al menos en las primeras carreras, con algo más que resultados circunstanciales. Hoy el contexto parece distinto: la parrilla está más comprimida y la evolución técnica no ha dado el salto esperado. En un campeonato donde las décimas separan el éxito del anonimato, comenzar en desventaja complica cualquier aspiración ambiciosa.

Sin embargo, subestimar a Alonso ha sido históricamente un error. Su fortaleza no reside únicamente en el material, sino en la gestión integral del fin de semana. Es uno de los mejores en clasificación bajo presión y, sobre todo, en carrera. Sabe interpretar ventanas estratégicas, administrar neumáticos y capitalizar incidentes ajenos. En campeonatos largos, esa constancia puede traducirse en puntos valiosos incluso con un coche limitado.

La incógnita central es hasta qué punto Aston Martin podrá reaccionar en las primeras cinco o seis citas del calendario. El desarrollo aerodinámico y la capacidad de introducir mejoras tempranas serán determinantes. En la Fórmula 1 actual, la progresión durante la temporada es tan importante como el punto de partida. Equipos que comienzan rezagados pueden escalar posiciones si encuentran correlación entre túnel de viento, simulador y pista real.

Para Alonso, el desafío también es narrativo. Cada temporada adicional amplía su legado. Su longevidad competitiva en una disciplina físicamente exigente refuerza la imagen de piloto total, comprometido con la excelencia más allá de la edad. Incluso en escenarios adversos, su presencia aporta valor mediático y técnico.

La temporada que arranca en dos semanas no parte con las mejores previsiones para Aston Martin, pero el campeonato es largo y cambiante. Si algo ha demostrado Fernando Alonso es que su influencia trasciende el cronómetro inicial. Puede que el coche no esté a la altura en este comienzo, pero mientras él esté al volante, cualquier análisis definitivo será, como mínimo, prematuro.