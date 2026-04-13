Paros en las sucursales del BROU de Rocha y Canelones por nuevo convenio

•Sucursal BROU Rocha

• Sucursal BROU Canelones

El paro dará comienzo a las 12:40 y el horario de finalización se anunciará durante la concentración.

Informe sobre paros

Según informa la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU), esta movilización forma parte de las acciones definidas por el Consejo en el actual proceso de negociación colectiva, que tendrá su próximo ámbito de rama el 30 de abril.

Día a día, agrega, el Consejo irá comunicando las agencias y sucursales que pararán, de modo que sean de carácter sorpresivo, pero "siempre con el objetivo de no entorpecer la atención a los clientes sino de concientizar a la opinión pública sobre las dificultades que tiene la banca oficial y cuál es la plataforma del sindicato al respecto".

Los funcionarios del sector público, agrupa a los bancos República, Central Hipotecario, de Seguros y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), negociación un nuevo convenio colectivo, pero hasta el momento los avances han sido pocos.