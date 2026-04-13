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movilizaciones

Paros en las sucursales del BROU de Rocha y Canelones por nuevo convenio

Los paros comenzarán a partir de las 12.40 con concentraciones en la puerta de las sucursales afectadas; el reintegro se decidirá en el lugar.

Bancarios continúan con las medidas.

Bancarios continúan con las medidas.

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Por Redacción Caras y Caretas

Vuelven los paros a la banca pública a partir de este martes 14 de abril. De acuerdo con lo resuelto por el Consejo del Sector Financiero Oficial, que reúne a los funcionarios de los bancos del Estado, habrá medidas en las sucursales del Banco República (BROU) de Rocha y Canelones.

Las medidas se toman de acuerdo a la decisión sindical de efectuar paros parciales sorpresivos mientras se desarrolla la negociación del convenio colectivo del sector.

Por lo tanto habrá paro y concentración en la puerta de las siguientes instituciones:

•Sucursal BROU Rocha

• Sucursal BROU Canelones

El paro dará comienzo a las 12:40 y el horario de finalización se anunciará durante la concentración.

Informe sobre paros

Según informa la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU), esta movilización forma parte de las acciones definidas por el Consejo en el actual proceso de negociación colectiva, que tendrá su próximo ámbito de rama el 30 de abril.

Día a día, agrega, el Consejo irá comunicando las agencias y sucursales que pararán, de modo que sean de carácter sorpresivo, pero "siempre con el objetivo de no entorpecer la atención a los clientes sino de concientizar a la opinión pública sobre las dificultades que tiene la banca oficial y cuál es la plataforma del sindicato al respecto".

Los funcionarios del sector público, agrupa a los bancos República, Central Hipotecario, de Seguros y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), negociación un nuevo convenio colectivo, pero hasta el momento los avances han sido pocos.

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