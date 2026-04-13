Vuelven los paros a la banca pública a partir de este martes 14 de abril. De acuerdo con lo resuelto por el Consejo del Sector Financiero Oficial, que reúne a los funcionarios de los bancos del Estado, habrá medidas en las sucursales del Banco República (BROU) de Rocha y Canelones.
movilizaciones
Paros en las sucursales del BROU de Rocha y Canelones por nuevo convenio
Los paros comenzarán a partir de las 12.40 con concentraciones en la puerta de las sucursales afectadas; el reintegro se decidirá en el lugar.