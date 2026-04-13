Orsi no participará del encuentro de líderes progresistas en España

Finalmente, el presidente de la República, Yamandú Orsi, no concurrirá al encuentro Movilización Progresista Global (GBM), prevista para el 17 y 18 de abril en Barcelona. Sin embargo, confirmó su asistencia a la reunión Democracia Siempre, que también se realizará en España.
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Orsi había sido invitado al evento progresista por el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. También fueron convocados el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario colombiano, Gustavo Petro y el presidente del Consejo Europeo António Costa, entre otros referentes de izquierda a nivel internacional.
“Son dos invitaciones. Una, que es una organización de fuerzas progresistas, a esa no voy a concurrir. Y después el encuentro Democracia Siempre, que ya tuvimos dos instancias, esta sería la tercera”, indicó.
El encuentro Democracia Siempre tuvo su primera instancia en julio de 2025 en Santiago de Chile, centrada en defender la democracia y la institucionalidad, con la participación de líderes de Chile, Brasil, Uruguay, Colombia y España. La cumbre reafirmó el compromiso con la igualdad, la libertad y el multilateralismo.
La oposición no quería que Orsi fuera
La eventual presencia de Orsi en la cumbre progresista fue cuestionada por la oposición. El senador colorado Andrés Ojeda sostuvo que no se trata de una cumbre formal ni implica acuerdos bilaterales o económicos y había adelantado que no votaría la venia correspondiente.
En paralelo, el encuentro Democracia Siempre ya tuvo una edición en 2025 en Chile, con la participación de Orsi, Sánchez, Lula, Petro y el entonces presidente chileno, Gabriel Boric.
Durante su primer año de gobierno, Orsi ha fortalecido su vínculo con Sánchez, con quien se reunió por última vez en julio de 2025, cuando el mandatario español visitó Montevideo y firmó diversos acuerdos de cooperación.