La familia de Moisés Martínez habilitó una cuenta bancaria para recibir colaboraciones destinadas a sostener a sus tres hijos, luego de la condena a 12 años de prisión que recibió por matar a su padre, en un caso atravesado por años de violencia intrafamiliar.
Llamado a la solidaridad
Abrieron una cuenta para ayudar a los hijos de Moisés Martínez tras la condena
Las colaboraciones que reciba la familia de Moisés Martínez estarán destinada al acompañamiento y sustento de sus tres hijos , así como el impacto económico del proceso judicial.