Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Moisés | colaboraciones | colaborar

Llamado a la solidaridad

Abrieron una cuenta para ayudar a los hijos de Moisés Martínez tras la condena

Las colaboraciones que reciba la familia de Moisés Martínez estarán destinada al acompañamiento y sustento de sus tres hijos , así como el impacto económico del proceso judicial.

Se abrió cuenta de apoyo para los hijos de Moisés Martínez.&nbsp;

Se abrió cuenta de apoyo para los hijos de Moisés Martínez. 

 Captura de pantalla
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La familia de Moisés Martínez habilitó una cuenta bancaria para recibir colaboraciones destinadas a sostener a sus tres hijos, luego de la condena a 12 años de prisión que recibió por matar a su padre, en un caso atravesado por años de violencia intrafamiliar.

La iniciativa fue dada a conocer por su hermana, Sara Martínez, durante una entrevista en el programa "Éramos tan progres", de Caras y Caretas TV, donde explicó que la idea surgió a partir de una conversación con la psicóloga Natalia Guido, quien acompaña a la familia desde el inicio del proceso judicial.

Sara contó que, tras conocerse el fallo, comenzaron a evaluar formas de afrontar los costos económicos que dejó el caso, tanto por la defensa legal como por las pericias realizadas. Sin embargo, sostuvo que la prioridad estuvo puesta en el bienestar de los hijos de Moisés.

“Mi hermano tiene tres hijos, que se quedaron sin un papá. Lo tienen, porque los llama todos los días, pero eso no alcanza”, expresó.

Según relató, uno de los niños acaba de comenzar el jardín y atraviesa con angustia la ausencia de su padre en momentos cotidianos. También señaló que Moisés era sostén de su hogar y que, antes de ser encarcelado, estaba construyendo una casa junto a la madre de sus hijos, una obra que quedó inconclusa.

Sara explicó que su principal preocupación es evitar que sus sobrinos atraviesen carencias similares a las que ella vivió durante su infancia, marcada —según denunció— por violencia extrema y condiciones de vida precarias. "Vivíamos en una casa de madera".

“No quiero que mis sobrinos crezcan en un contexto similar”, afirmó.

También se pueden donar artefactos de construcción, como chapas o materiales para techar, garrafa, etcetera.

WhatsApp Video 2026-04-10 at 12.32.55 PM

¿Cómo colaborar?

La cuenta para colaborar está a nombre de Sara Martínez, en el Banco República (BROU):

  • Caja de ahorro: 110132940-00001
  • Cuenta anterior CA: 600-1543477

Temas

Te puede interesar