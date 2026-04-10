Abrieron una cuenta para ayudar a los hijos de Moisés Martínez tras la condena

“Mi hermano tiene tres hijos, que se quedaron sin un papá. Lo tienen, porque los llama todos los días, pero eso no alcanza”, expresó.

Según relató, uno de los niños acaba de comenzar el jardín y atraviesa con angustia la ausencia de su padre en momentos cotidianos. También señaló que Moisés era sostén de su hogar y que, antes de ser encarcelado, estaba construyendo una casa junto a la madre de sus hijos, una obra que quedó inconclusa.

Sara explicó que su principal preocupación es evitar que sus sobrinos atraviesen carencias similares a las que ella vivió durante su infancia, marcada —según denunció— por violencia extrema y condiciones de vida precarias. "Vivíamos en una casa de madera".

“No quiero que mis sobrinos crezcan en un contexto similar”, afirmó.

También se pueden donar artefactos de construcción, como chapas o materiales para techar, garrafa, etcetera.

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¿Cómo colaborar?

La cuenta para colaborar está a nombre de Sara Martínez, en el Banco República (BROU):