La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, volvió a colocarse en el centro de la polémica tras una publicación en la red social X en las que cuestionó con dureza la “política criminal” de la izquierda, a la que calificó como “progresistas autócratas”.
Volvió un día
Graciela Bianchi denunció "la política criminal" de la izquieda "autócrata" y se ganó todas las críticas
¿Usted está cuestionando la transparencia y legitimidad de las elecciones presidenciales pasadas?”, preguntó un usuario a Graciela Bianchi del Partido Nacional.