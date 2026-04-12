Graciela Bianchi denunció "la política criminal" de la izquieda "autócrata" y se ganó todas las críticas

Críticas a Lacalle Pou y el Partido Nacional

El intercambio también derivó en un balance sobre la gestión reciente en materia de seguridad pública. Entre las respuestas, se reiteró la referencia al gobierno de Luis Lacalle Pou, señalando que durante ese período se registró el mayor número de homicidios en un quinquenio. Este dato, utilizado como argumento político, fue acompañado por críticas más amplias a la actuación del oficialismo en los últimos cinco años, cuestionando la falta de autocrítica y el nivel del debate público.

Otros comentarios apuntaron directamente a lo que consideran una contradicción en el discurso de la senadora, al vincular delincuencia y pobreza, mientras —según los usuarios— se omiten problemáticas como la corrupción o las desigualdades estructurales. “Por más lindas palabras que le ponga, sigue siendo una oposición con cero altura política”, sintetizó otra de las respuestas que circularon en la red.