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Política

Volvió un día

Graciela Bianchi denunció "la política criminal" de la izquieda "autócrata" y se ganó todas las críticas

¿Usted está cuestionando la transparencia y legitimidad de las elecciones presidenciales pasadas?”, preguntó un usuario a Graciela Bianchi del Partido Nacional.

Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional.

Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional.
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Por Redacción Caras y Caretas

La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, volvió a colocarse en el centro de la polémica tras una publicación en la red social X en las que cuestionó con dureza la “política criminal” de la izquierda, a la que calificó como “progresistas autócratas”.

En su mensaje, la legisladora sostuvo que desde ese sector se “justifica la delincuencia por la pobreza” y remató con una advertencia institucional: “Que quede claro también que el Parlamento no es una escribanía del gobierno. Las democracias se destruyen desde adentro”.

Las afirmaciones de Graciela Bianchi no pasaron desapercibidas y generaron una ola de respuestas críticas, muchas de ellas centradas no solo en el contenido de sus dichos, sino en el tono y las implicancias políticas. Varios usuarios cuestionaron la utilización del término “autócratas” para referirse a sectores de izquierda, interpretándolo como un señalamiento que roza la deslegitimación del sistema democrático. “¿Usted está cuestionando la transparencia y legitimidad de las elecciones presidenciales pasadas?”, replicó uno de los comentarios más compartidos, en una discusión que rápidamente escaló hacia el terreno institucional.

Críticas a Lacalle Pou y el Partido Nacional

El intercambio también derivó en un balance sobre la gestión reciente en materia de seguridad pública. Entre las respuestas, se reiteró la referencia al gobierno de Luis Lacalle Pou, señalando que durante ese período se registró el mayor número de homicidios en un quinquenio. Este dato, utilizado como argumento político, fue acompañado por críticas más amplias a la actuación del oficialismo en los últimos cinco años, cuestionando la falta de autocrítica y el nivel del debate público.

Otros comentarios apuntaron directamente a lo que consideran una contradicción en el discurso de la senadora, al vincular delincuencia y pobreza, mientras —según los usuarios— se omiten problemáticas como la corrupción o las desigualdades estructurales. “Por más lindas palabras que le ponga, sigue siendo una oposición con cero altura política”, sintetizó otra de las respuestas que circularon en la red.

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