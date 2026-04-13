Trump publicó imagen en la que aparece retratado como Jesucristo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de la red Truth Social una imagen en la que aparece como Jesús consolando a un enfermo, con banderas de Estados Unidos y gente rezando. Luego la borró. La publicación levantó una oleada de críticas de líderes religiosos que lo acusaron de blasfemia.
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"Sí la publiqué, y pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja", reconoció Trump ante los periodistas. "Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo hago que la gente mejore. Hago que la gente mejore mucho", agregó.
La imagen publicada mostraba a Trump con una túnica blanca y un manto rojo, tocando la frente de un hombre que parecía enfermo e irradiando luz sobre su cabeza.
Una bandera estadounidense ondeaba de fondo, entre águilas y soldados en el cielo, y la estatua de la Libertad junto a varias personas que miraban al presidente con reverencia.
Indignación por la imagen
La imagen generada por IA fue publicada el domingo por la noche y retirada el lunes.
Preguntado sobre la publicación, Trump negó que estuviera intentando parecerse a Jesucristo.
No obstante, la publicación provocó una ola de indignación entre varios destacados cristianos conservadores que se cuentan entre los mayores partidarios de Trump y su movimiento MAGA.