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Mundo Jesús |

después la borró

Trump publicó imagen en la que aparece retratado como Jesucristo

En la imagen Trump aparece con una túnica blanca y un manto rojo, tocando la frente de un hombre que parecía enfermo e irradiando luz sobre su cabeza.

Trump dice que cura a la gente.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de la red Truth Social una imagen en la que aparece como Jesús consolando a un enfermo, con banderas de Estados Unidos y gente rezando. Luego la borró. La publicación levantó una oleada de críticas de líderes religiosos que lo acusaron de blasfemia.

"Sí la publiqué, y pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja", reconoció Trump ante los periodistas. "Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo hago que la gente mejore. Hago que la gente mejore mucho", agregó.

La imagen publicada mostraba a Trump con una túnica blanca y un manto rojo, tocando la frente de un hombre que parecía enfermo e irradiando luz sobre su cabeza.

Una bandera estadounidense ondeaba de fondo, entre águilas y soldados en el cielo, y la estatua de la Libertad junto a varias personas que miraban al presidente con reverencia.

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Indignación por la imagen

La imagen generada por IA fue publicada el domingo por la noche y retirada el lunes.

Preguntado sobre la publicación, Trump negó que estuviera intentando parecerse a Jesucristo.

No obstante, la publicación provocó una ola de indignación entre varios destacados cristianos conservadores que se cuentan entre los mayores partidarios de Trump y su movimiento MAGA.

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