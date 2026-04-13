Temporal en puerta: Uruguay encara una semana de lluvias, tormentas y giro térmico

De acuerdo con los últimos reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), complementados por proyecciones del observatorio brasileño Metsul y modelos de viento y precipitación de Windguru, el país atraviesa una transición hacia condiciones más otoñales, dejando atrás los episodios de estabilidad relativa de comienzos de abril.
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Inicio de semana: humedad, nubosidad y lluvias aisladas
Para este lunes y martes, el panorama estará dominado por alta humedad, abundante nubosidad y fenómenos asociados como nieblas y neblinas, especialmente en el sur y área metropolitana.
Inumet prevé además precipitaciones aisladas y posibles tormentas, en un contexto de temperaturas moderadas, con máximas cercanas a los 21°C–24°C y mínimas entre 14°C y 16°C.
Los modelos de Windguru refuerzan este escenario, señalando condiciones variables con viento leve a moderado y aumento de la inestabilidad hacia la tarde, lo que favorece eventos puntuales de lluvia.
Mitad de semana: desmejora general y lluvias más persistentes
El punto de inflexión llegará entre miércoles y jueves, cuando se espera un desmejoramiento más generalizado.
Según las proyecciones combinadas:
- Aumenta la probabilidad de lluvias más continuas
- Se intensifican los vientos
- Se desarrollan tormentas en varias regiones del país
Incluso, algunos modelos estiman acumulados significativos de precipitaciones, en línea con escenarios típicos de inestabilidad otoñal.
Ingreso de aire más frío y consolidación del patrón otoñal
Tanto Metsul como Inumet advierten sobre el ingreso progresivo de una masa de aire más fría, que marcará el rasgo dominante hacia el final de la semana.
Este cambio implicará:
- Descenso térmico sostenido
- Máximas por debajo de los 20°C en varios puntos
- Mínimas que podrían acercarse a los 12°C–15°C
- Persistencia de nubosidad y lluvias intermitentes
Eventos similares ya han sido señalados en días previos como parte de un patrón regional, asociado al avance de frentes fríos desde el suroeste.
Tendencia: semana inestable y sin mejoras prolongadas
El panorama extendido indica que Uruguay atravesará una semana caracterizada por:
- Variabilidad constante
- Escasos períodos de estabilidad plena
- Alternancia entre lluvias, mejoras temporarias y retorno de la inestabilidad