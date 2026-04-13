Temporal en puerta: Uruguay encara una semana de lluvias, tormentas y giro térmico

Los modelos de Windguru refuerzan este escenario, señalando condiciones variables con viento leve a moderado y aumento de la inestabilidad hacia la tarde, lo que favorece eventos puntuales de lluvia.

Mitad de semana: desmejora general y lluvias más persistentes

El punto de inflexión llegará entre miércoles y jueves, cuando se espera un desmejoramiento más generalizado.

Según las proyecciones combinadas:

Aumenta la probabilidad de lluvias más continuas

Se intensifican los vientos

Se desarrollan tormentas en varias regiones del país

Incluso, algunos modelos estiman acumulados significativos de precipitaciones, en línea con escenarios típicos de inestabilidad otoñal.

Ingreso de aire más frío y consolidación del patrón otoñal

Tanto Metsul como Inumet advierten sobre el ingreso progresivo de una masa de aire más fría, que marcará el rasgo dominante hacia el final de la semana.

Este cambio implicará:

Descenso térmico sostenido

Máximas por debajo de los 20°C en varios puntos

Mínimas que podrían acercarse a los 12°C–15°C

Persistencia de nubosidad y lluvias intermitentes

Eventos similares ya han sido señalados en días previos como parte de un patrón regional, asociado al avance de frentes fríos desde el suroeste.

Tendencia: semana inestable y sin mejoras prolongadas

El panorama extendido indica que Uruguay atravesará una semana caracterizada por: