Federación Láctea exige se resuelva situación salarial en sector industrial y distribución

Es por esta razón que la FTIL (cumpliendo con lo planteado por la asamblea general del pasado 18 de marzo) "exige al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que se resuelva la situación salarial en los sectores antes mencionados, en el correr de esta misma semana".

Movilización por convenio

De no ser así, anuncian una movilización con paro para el próximo martes 21 de abril, que "terminará con una concentración en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para defender nuestro salario".

Recuerda que el último convenio salarial que reconoció crecimiento del Salario Real en la Industria Láctea data de 2013.

La FTIL señala. además, que se trata de una rama de actividad que ha crecido en exportaciones (13% más en 2025), en facturación de exportaciones (13% más en 2025), en inversiones instaladas, con crecimiento de la productividad en el sector (la más alta desde 2018). Además, de récord históricos de remisión de leche a las plantas en 2025 (más de 2.200 millones de litros remitidos).