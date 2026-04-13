Federación Láctea exige se resuelva situación salarial en sector industrial y distribución
De no llegar a un acuerdo, la FTIL anuncia un paro y movilización para el próximo martes 21 de abril con una marcha hasta el MTSS.
FTIL en conflicto.
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La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) exige al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que se resuelva la situación salarial en los sectores industrial lácteo y de la Distribución, los que se encuentran sin convenio colectivo desde hace más de ocho meses.
Señala la FTIL que el sector patronal no participó de una reunión para destrabar el diferendo. "En virtud de que la semana pasada recibimos comunicación del Ministro de Trabajo para realizar una reunión política que pudiera destrabar la situación del Consejo de Salarios, las y los trabajadores aceptamos, pero lamentablemente la misma no tuvo respuesta afirmativa por parte de la representación empresarial", indica.
Aclara que tanto el sector industrial como el de la distribución se encuentran sin convenio colectivo. El primero desde hace ocho meses, mientras que el segundo ya lleva 10 meses, "cargando sobre los hombros de las trabajadoras y trabajadores el peso de la inflación transcurrida en este período".
Es por esta razón que la FTIL (cumpliendo con lo planteado por la asamblea general del pasado 18 de marzo) "exige al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que se resuelva la situación salarial en los sectores antes mencionados, en el correr de esta misma semana".
Movilización por convenio
De no ser así, anuncian una movilización con paro para el próximo martes 21 de abril, que "terminará con una concentración en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para defender nuestro salario".
Recuerda que el último convenio salarial que reconoció crecimiento del Salario Real en la Industria Láctea data de 2013.
La FTIL señala. además, que se trata de una rama de actividad que ha crecido en exportaciones (13% más en 2025), en facturación de exportaciones (13% más en 2025), en inversiones instaladas, con crecimiento de la productividad en el sector (la más alta desde 2018). Además, de récord históricos de remisión de leche a las plantas en 2025 (más de 2.200 millones de litros remitidos).