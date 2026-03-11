Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
José Antonio Kast | Chile |

giro a la derecha

El ultraderechista José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile

La llegada de Kast a La Moneda significa un giro a la derecho en Chile tras los cuatro años de gobierno del progresista Gabriel Boric.

El ultraderechista Kast sucedió al progresista Boric.

El ultraderechista Kast sucedió al progresista Boric.

 Diego Martin/Aton Chile / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

José Antonio Kast, líder de la ultraderecha en Chile, asumió este miércoles la jefatura de Estado al concretarse la ceremonia de traspaso de mando, sucediendo al presidente saliente, Gabriel Boric Font, del Frente Amplio (izquierda).

"Se acuerda proclamar presidente electo de la república de Chile para el periodo constitucional de cuatro años que se inicia el 11 de marzo de 2026 a don José Antonio Kast Rist", señaló Julio Cámara Oyarzo, el secretario general del Senado encargado de encabezar los protocolos de la ceremonia.

La presidenta del Senado, la recién electa senadora Paulina Núñez, fue la responsable de tomar el juramento de Kast y recibir la banda presidencial y la Piocha de Bernardo O'Higgins, símbolos patrios, desde manos de Boric, para investir a Kast en el máximo cargo de la nación, como reza el protocolo, para dar paso, posteriormente, a la entonación del Himno Nacional.

En la ceremonia, que se realizó en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso (centro), estuvieron presentes los presidentes Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay), entre otros líderes regionales.

Desde Europa vinieron el rey Felipe VI de España y Tamás Sulyok, presidente de Hungría.

Acto en Chile

El acto comenzó a mediodía en el Salón de Honor de la sede del Congreso, con la asistencia de 1.150 invitados, entre autoridades locales, líderes extranjeros y representantes de la sociedad civil.

Kast y la primera dama, María Pía Adiasola, ofrecieron un almuerzo de honor a las autoridades presentes en el palacio presidencial de Cerro Castillo y por la tarde, al llegar a la capital, realizará el tradicional discurso desde el balcón del Salón Toesca de La Moneda al pueblo chileno.

Líder de la ultraderecha nacional, Kast se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de diciembre de 2025 con un 58% de los votos, sobre la candidata oficialista Jeannette Jara, quien obtuvo un 41%.

(Sputnik)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar