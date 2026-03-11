El ultraderechista José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile

En la ceremonia, que se realizó en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso (centro), estuvieron presentes los presidentes Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay), entre otros líderes regionales.

Desde Europa vinieron el rey Felipe VI de España y Tamás Sulyok, presidente de Hungría.

Acto en Chile

El acto comenzó a mediodía en el Salón de Honor de la sede del Congreso, con la asistencia de 1.150 invitados, entre autoridades locales, líderes extranjeros y representantes de la sociedad civil.

Kast y la primera dama, María Pía Adiasola, ofrecieron un almuerzo de honor a las autoridades presentes en el palacio presidencial de Cerro Castillo y por la tarde, al llegar a la capital, realizará el tradicional discurso desde el balcón del Salón Toesca de La Moneda al pueblo chileno.

Líder de la ultraderecha nacional, Kast se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de diciembre de 2025 con un 58% de los votos, sobre la candidata oficialista Jeannette Jara, quien obtuvo un 41%.

