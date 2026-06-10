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Empresariales Corona | playa | mundo

Destaque mundial

Corona incluye dos playas uruguayas entre las 100 más impresionantes del mundo

Playa Mansa, en José Ignacio, y Playa Sur, en Cabo Polonio, ingresaron al ranking Corona Beach 100, una guía que celebra el espíritu “This is Living”.

Corona Beach 100 PR Launch 2026 (1)
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Por Redacción de Caras y Caretas

En una nueva edición de Corona Beach 100, la guía creada por Corona que destaca las 100 playas más impresionantes del mundo, dos playas uruguayas fueron reconocidas: Playa Mansa, en José Ignacio, y Playa Sur, en Cabo Polonio.

La lista celebra destinos que encarnan los valores que Corona defiende desde 1925, basados en la conexión con el entorno natural, el disfrute genuino y el "This is Living" como una filosofía de vida, que invita a las personas a salir al aire libre y vivir el verano al máximo.

La guía Corona Beach 100 del 2026 presenta playas en los seis continentes, desde escondidas calas mediterráneas hasta legendarias costas sudamericanas, playas remotas accesibles a través de la selva y destinos icónicos a nivel global.

A través de un jurado internacional compuesto por surfistas profesionales, oceanógrafos, ambientalistas, fotógrafos y exploradores con vínculo profundo con el mar, cada destino fue evaluado según tres criterios: cultura playera, conexión con la naturaleza y armonía visual. Las playas seleccionadas reciben una calificación de uno, dos o tres "Soles" según su impacto emocional y calidad de experiencia.

En esta edición, Uruguay se destaca con la inclusión de Playa Mansa, en José Ignacio, y Playa Sur, en Cabo Polonio. Ambas fueron seleccionadas por su identidad única y por ofrecer experiencias que reflejan una relación auténtica con el entorno natural.

Playa Mansa, orientada hacia el oeste, es el escenario perfecto para ese momento de plenitud que Corona lleva décadas invitando a vivir. Combina la exclusividad discreta con la conexión con la naturaleza.

Playa Sur es la más extensa del Cabo, la más abierta y la que mejor captura esa sensación de horizonte infinito que Corona siempre celebró. La calidez y energía de la comunidad local, sumadas a sus condiciones ideales para hacer surf, la convierten en una experiencia difícil de encontrar en cualquier otra parte del mundo.

En Playa Mansa, José Ignacio despliega su versión más vibrante entre diciembre y febrero con aguas templadas, largas tardes y atardeceres que transforman el paisaje sobre la bahía, mientras que en otoño recupera un ritmo más sereno, ideal para disfrutar del mar y la tranquilidad del balneario.

Cabo Polonio, por su parte, encuentra su momento más activo en verano, con días cálidos y la posibilidad de observar bioluminiscencia en las olas durante la noche, mientras que la primavera ofrece playas más desiertas y una experiencia más silenciosa, marcada por la presencia de lobos marinos y el paisaje de dunas.

“Para Corona, ´This is Living´ te invita conectar con lo esencial, disfrutar del aire libre, bajar el ritmo y compartir momentos auténticos. Que José Ignacio y el Cabo formen parte de Beach 100 es una forma de valorar esa identidad uruguaya frente al mundo, lo que nos llena de orgullo.”, señaló Joaquín Esandi, director de Marketing de Fábricas Nacionales de Cerveza.

La edición 2026 de Beach 100 incorpora 27 nuevas playas, ampliando la diversidad de costas representadas y reforzando el foco en destinos comprometidos con la conservación.

Sudamérica se posiciona como la región de mayor crecimiento, con el ingreso por primera vez de Uruguay a la guía, junto a Bahía Bustamante, en Argentina.

Para explorar la lista interactiva completa de Beach 100 de 2026 y conocer más sobre la plataforma global “This is Living” se puede visitar el sitio https://www.corona.com/es/home-beaches/

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