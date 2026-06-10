Corona incluye dos playas uruguayas entre las 100 más impresionantes del mundo

A través de un jurado internacional compuesto por surfistas profesionales, oceanógrafos, ambientalistas, fotógrafos y exploradores con vínculo profundo con el mar, cada destino fue evaluado según tres criterios: cultura playera, conexión con la naturaleza y armonía visual. Las playas seleccionadas reciben una calificación de uno, dos o tres "Soles" según su impacto emocional y calidad de experiencia.

En esta edición, Uruguay se destaca con la inclusión de Playa Mansa, en José Ignacio, y Playa Sur, en Cabo Polonio. Ambas fueron seleccionadas por su identidad única y por ofrecer experiencias que reflejan una relación auténtica con el entorno natural.

Playa Mansa, orientada hacia el oeste, es el escenario perfecto para ese momento de plenitud que Corona lleva décadas invitando a vivir. Combina la exclusividad discreta con la conexión con la naturaleza.

Playa Sur es la más extensa del Cabo, la más abierta y la que mejor captura esa sensación de horizonte infinito que Corona siempre celebró. La calidez y energía de la comunidad local, sumadas a sus condiciones ideales para hacer surf, la convierten en una experiencia difícil de encontrar en cualquier otra parte del mundo.

En Playa Mansa, José Ignacio despliega su versión más vibrante entre diciembre y febrero con aguas templadas, largas tardes y atardeceres que transforman el paisaje sobre la bahía, mientras que en otoño recupera un ritmo más sereno, ideal para disfrutar del mar y la tranquilidad del balneario.

Cabo Polonio, por su parte, encuentra su momento más activo en verano, con días cálidos y la posibilidad de observar bioluminiscencia en las olas durante la noche, mientras que la primavera ofrece playas más desiertas y una experiencia más silenciosa, marcada por la presencia de lobos marinos y el paisaje de dunas.

“Para Corona, ´This is Living´ te invita conectar con lo esencial, disfrutar del aire libre, bajar el ritmo y compartir momentos auténticos. Que José Ignacio y el Cabo formen parte de Beach 100 es una forma de valorar esa identidad uruguaya frente al mundo, lo que nos llena de orgullo.”, señaló Joaquín Esandi, director de Marketing de Fábricas Nacionales de Cerveza.

La edición 2026 de Beach 100 incorpora 27 nuevas playas, ampliando la diversidad de costas representadas y reforzando el foco en destinos comprometidos con la conservación.

Sudamérica se posiciona como la región de mayor crecimiento, con el ingreso por primera vez de Uruguay a la guía, junto a Bahía Bustamante, en Argentina.