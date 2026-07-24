Casmu: El Parlamento tratará de urgencia el acceso al Fondo de Garantías

El lunes se reunirán en conjunto las comisiones de Hacienda y de Salud del Senado con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, y del Ministerio de Salud Pública, para tratar de urgencia un proyecto de ley entrado en las últimas horas sobre el Fondo de Garantías para el Casmu.
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El monto de respaldo del fondo solicitado está valuado hasta en 742 millones de Unidades Indexadas aproximadamente, lo que equivale a casi 5 mil millones de pesos uruguayos “más intereses”, según el proyecto. El viernes 17, el Casmu solicitó al gobierno la renovación del Fondo de Garantías que se aprobó por un año, el 29 de julio de 2025.
Por lo que, según informó el senador frenteamplista Daniel Borbonet “para las 23:59 horas del martes tiene que estar aprobada la ley” de respaldo al Casmu. Entre los aspectos a definir está si el plazo de cobertura que se aprobará será nuevamente de un año o de lo será por dos.
Para la sesión conjunta de las comisiones del Senado del lunes, también están invitados los diputados “para ir ganando tiempo en la discusión del proyecto”, aclaró Borbonet.
Para convocar de manera extraordinaria a la sesión del plenario de diputados del martes, se requiere la firma de 50 legisladores de esa cámara. Por lo que con 48 legisladores, el oficialismo pedirá apoyo a la oposición.
Revisión record
En la exposición de motivos de la Ley se advierte que el endeudamiento del Casmu continúa siendo elevado, y que si bien su situación ha mejorado, aún no se han superado las condiciones estructurales que motivaron su intervención por parte del Estado.
Por ello el gobierno descarta levantar la intervención, además el proyecto propone que el Estado cuente con la potestad de autorizar o no la designación de integrantes del Consejos Directivos u órganos similares a instituciones mutuales que accedan a nuevos Fondos de Garantías a partir de la aprobación de la Ley.
Otros cargos en los que el Estado podrá intervenir son “los integrantes de la Gerencia General, el Director Técnico y el Gerente Administrativo y Financiero, o cargos de similar naturaleza”, según establece el proyecto remitido.