Casmu: El Parlamento tratará de urgencia el acceso al Fondo de Garantías

Para la sesión conjunta de las comisiones del Senado del lunes, también están invitados los diputados “para ir ganando tiempo en la discusión del proyecto”, aclaró Borbonet.

Para convocar de manera extraordinaria a la sesión del plenario de diputados del martes, se requiere la firma de 50 legisladores de esa cámara. Por lo que con 48 legisladores, el oficialismo pedirá apoyo a la oposición.

Revisión record

En la exposición de motivos de la Ley se advierte que el endeudamiento del Casmu continúa siendo elevado, y que si bien su situación ha mejorado, aún no se han superado las condiciones estructurales que motivaron su intervención por parte del Estado.

Por ello el gobierno descarta levantar la intervención, además el proyecto propone que el Estado cuente con la potestad de autorizar o no la designación de integrantes del Consejos Directivos u órganos similares a instituciones mutuales que accedan a nuevos Fondos de Garantías a partir de la aprobación de la Ley.

Otros cargos en los que el Estado podrá intervenir son “los integrantes de la Gerencia General, el Director Técnico y el Gerente Administrativo y Financiero, o cargos de similar naturaleza”, según establece el proyecto remitido.