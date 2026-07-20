La creatividad publicitaria será premiada en la 39° edición de la Campana de Oro

La edición 39° de la Campana de Oro se realizará el viernes 20 de noviembre en el LATU, a las 21:00 horas.

Las inscripciones para el certamen tendrán dos períodos. El primero será del 3 al 21 de agosto, con 25% de descuento exclusivo para socios de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap) y del Círculo Uruguayo de la Publicidad (CUP); y el segundo período será del 7 al 18 de setiembre.

Las categorías serán piezas individuales, campañas y campañas integradas. La Campana de Oro en cada categoría será adjudicada a la pieza que haya obtenido el mayor promedio, y la Gran Campana de Oro en cada rubro la obtendrá la que alcance el mayor puntaje.

Además, quien obtenga el mayor puntaje sumando todos los premios durante el evento recibirá la distinción de la Agencia del Año y, al igual que en ediciones anteriores, se entregarán premios a las mejores productoras de Video, Audio y Animación y por segundo año consecutivo se premiará la Pieza del Año.

El jurado estará integrado por AUDAP, CUP, IAB, la Universidad ORT, CUAM, CEPPU, APA y CAU.

Para acceder a toda la información sobre la nueva edición de la Campana de Oro se puede ingresar en la web www.campanadeoro.com