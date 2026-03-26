"El futuro lo creamos juntos": el nuevo claim de Antel

Indicó que Antel siempre ha sido un motor del desarrollo nacional, y pieza fundamental en la transformación digital del país con su impacto social, económico y comunitario.

“La innovación, creatividad, tecnología y el compromiso con la sociedad están en nuestro ADN”, afirmó.

En constante evolución

Como empresa de telecomunicaciones, aseguró que ha estado en constante evolución y “hoy nos encontramos en una nueva etapa”.

En medio de esta revolución tecnológica, además de continuar mejorando los servicios básicos de conectividad, hoy suma una oferta integral con nuevos servicios digitales, tecnológicos y de entretenimiento.

López aseguró que este nuevo claim acompaña la evolución de Antel, “con el propósito de construir el futuro junto a todos los uruguayos, promoviendo un Uruguay más digital, inclusivo y humano”.