El anuncio fue realizado en la sala Idea Vilariño del Complejo Torre de las Telecomunicaciones por el gerente de Marketing de Antel, José Carlos López, quien reseñó las razones que llevaron a implementar esta frase que identificará de aquí en más a la empresa.
En constante evolución
"El futuro lo creamos juntos": el nuevo claim de Antel
La empresa presentó este jueves su nuevo claim, que pretende reflejar la evolución de la empresa, como motor del desarrollo nacional, promoviendo un Uruguay más digital, inclusivo y humano.