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Empresariales Antel | empresa |

En constante evolución

"El futuro lo creamos juntos": el nuevo claim de Antel

La empresa presentó este jueves su nuevo claim, que pretende reflejar la evolución de la empresa, como motor del desarrollo nacional, promoviendo un Uruguay más digital, inclusivo y humano.

Antel presentó su nuevo claim

Antel presentó su nuevo claim
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Por Redacción de Caras y Caretas

El anuncio fue realizado en la sala Idea Vilariño del Complejo Torre de las Telecomunicaciones por el gerente de Marketing de Antel, José Carlos López, quien reseñó las razones que llevaron a implementar esta frase que identificará de aquí en más a la empresa.

Estuvieron presentes el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez; la directora Laura Raffo; la gerenta general Laura Saldanha; integrantes de la empresa y medios de comunicación.

López subrayó que se trata de una nueva forma de expresar lo que representa Antel y su cercanía con la sociedad, creando oportunidades para el crecimiento de Uruguay.

Indicó que Antel siempre ha sido un motor del desarrollo nacional, y pieza fundamental en la transformación digital del país con su impacto social, económico y comunitario.

“La innovación, creatividad, tecnología y el compromiso con la sociedad están en nuestro ADN”, afirmó.

En constante evolución

Como empresa de telecomunicaciones, aseguró que ha estado en constante evolución y “hoy nos encontramos en una nueva etapa”.

En medio de esta revolución tecnológica, además de continuar mejorando los servicios básicos de conectividad, hoy suma una oferta integral con nuevos servicios digitales, tecnológicos y de entretenimiento.

López aseguró que este nuevo claim acompaña la evolución de Antel, “con el propósito de construir el futuro junto a todos los uruguayos, promoviendo un Uruguay más digital, inclusivo y humano”.

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