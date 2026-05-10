Fueron asistidas 3.161 personas en situación de calle en la segunda jornada de alerta roja

En tanto, en Maldonado, el centro de evacuación ubicado sobre la ruta 39 cedido por la intendencia comenzó a funcionar el jueves 7 y el viernes 8 amplió su capacidad de 100 a 150 plazas. El Sinae brinda apoyo en alimentación, equipamiento y personal.

Traslados y atención médica

Durante la noche del viernes, fueron trasladadas 476 personas. Desde el Sinae destacaron que no fue necesario ejecutar internaciones compulsivas, evacuaciones forzosas ni detenciones. En tanto, cuatro personas recibieron atención médica.

Ocupación de plazas

Desde el inicio de la alerta por fríos intensos el jueves 7, se han ocupado un total de 6.017 plazas. De ellas, 5.186 corresponden a centros del sistema del Mides y 831 a centros de evacuados del Sinae.

Canales de asistencia

Las autoridades recuerdan a la población los números de teléfono para avisar sobre personas en situación de calle:

Montevideo: 0800 3650 (teléfono) y 091 365 000 (WhatsApp)

Interior: 911

Atención médica: 105 (línea SAME)

Línea Azul del INAU: 0800 5050