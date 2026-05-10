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Política

Alerta roja

Fueron asistidas 3.161 personas en situación de calle en la segunda jornada de alerta roja

Segunda jornada de alerta roja por fríos intensos: el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que fueron asistidas un total de 3.161 personas

Operativo de evacuación de personas en situación calle por frío.

Operativo de evacuación de personas en situación calle por frío.

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En Montevideo recibieron apoyo 2.213 personas, mientras que en el interior del país fueron 948. El Sinae habilitó un nuevo centro de evacuación en el barrio de la Aguada con capacidad para 150 plazas. El Sinae brinda apoyo en alimentación, equipamiento y personal.

De acuerdo al reporte divulgado este sábado 9 de mayo, correspondiente a la noche del viernes 8, en Montevideo recibieron apoyo 2.213 personas, mientras que en el interior del país fueron asistidas 948. Del total de personas asistidas, 2.599 fueron alojadas en refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y 562 en centros de evacuación gestionados por el Sinae.

Nuevo centro en la Aguada

Ante la continuidad de las bajas temperaturas, las autoridades habilitaron un nuevo centro de evacuación en el barrio de la Aguada, en Montevideo, que cuenta con una capacidad inicial de 150 plazas.

En tanto, en Maldonado, el centro de evacuación ubicado sobre la ruta 39 cedido por la intendencia comenzó a funcionar el jueves 7 y el viernes 8 amplió su capacidad de 100 a 150 plazas. El Sinae brinda apoyo en alimentación, equipamiento y personal.

Traslados y atención médica

Durante la noche del viernes, fueron trasladadas 476 personas. Desde el Sinae destacaron que no fue necesario ejecutar internaciones compulsivas, evacuaciones forzosas ni detenciones. En tanto, cuatro personas recibieron atención médica.

Ocupación de plazas

Desde el inicio de la alerta por fríos intensos el jueves 7, se han ocupado un total de 6.017 plazas. De ellas, 5.186 corresponden a centros del sistema del Mides y 831 a centros de evacuados del Sinae.

Canales de asistencia

Las autoridades recuerdan a la población los números de teléfono para avisar sobre personas en situación de calle:

Montevideo: 0800 3650 (teléfono) y 091 365 000 (WhatsApp)

Interior: 911

Atención médica: 105 (línea SAME)

Línea Azul del INAU: 0800 5050

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