En Montevideo recibieron apoyo 2.213 personas, mientras que en el interior del país fueron 948. El Sinae habilitó un nuevo centro de evacuación en el barrio de la Aguada con capacidad para 150 plazas. El Sinae brinda apoyo en alimentación, equipamiento y personal.
Alerta roja
Fueron asistidas 3.161 personas en situación de calle en la segunda jornada de alerta roja
Segunda jornada de alerta roja por fríos intensos: el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que fueron asistidas un total de 3.161 personas