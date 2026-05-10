Se eleva la tensión: Trump calificó de inaceptable respuesta de Irán a su propuesta

La agencia ISNA informó anteriormente que la respuesta de Irán al mensaje estadounidense se centró en poner fin a la guerra y garantizar la seguridad del transporte marítimo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

Irán anunció que envió su última propuesta a través de mediadores paquistaníes el domingo por la mañana. Trump ha adoptado una postura inflexible respecto al programa nuclear iraní, al que Teherán se ha opuesto.

EEUU atacó en febrero

El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron ataques coordinados contra Irán –por segunda vez en menos de un año– alegando otra vez las amenazas que supuestamente implica el programa nuclear iraní.

El país persa respondió con andanadas de misiles y drones que, sin limitarse a objetivos israelíes y estadounidenses, se fueron extendiendo a todo Oriente Medio, y cerró el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo, gas natural licuado y fertilizantes.

El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz.

Bloqueo a Irán

Sin embargo, el día 13, sin que se anunciara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes a ambos lados del estrecho de Ormuz. Washington sostiene que los buques no vinculados a Irán pueden transitar libremente, siempre que no paguen tasas a Teherán.

El 21 de abril, Trump extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".

(En base a Sputnik y CNN)