EEUU intensifica los vuelos de espionaje cerca de las costas de Cuba

Los vuelos, agrega, llaman la atención no solo por su cercanía con la costa, que los coloca claramente dentro del rango para recopilar inteligencia, sino también por la repentina aparición de estas operaciones —antes de febrero, este tipo de vuelos visibles públicamente eran extremadamente raros en esta zona— y por el momento en que ocurren.

Vuelos similares

CNN analiza los patrones de vuelo y llega a la conclusión de que coinciden con el aumento de la retórica del Gobierno de Trump y es similar al incremento de vuelos de vigilancia visibles públicamente, antes de operaciones militares de EE.UU. tanto en Venezuela como en Irán.

En el caso de Venezuela, Trump anunció el 2 de setiembre el primer ataque de EE.UU. contra una presunta embarcación vinculada al narcotráfico en el Caribe y señaló específicamente una conexión con el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de “asesinatos masivos, narcotráfico, tráfico sexual y actos de violencia y terror”.