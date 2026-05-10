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Mundo

preocupación

EEUU intensifica los vuelos de espionaje cerca de las costas de Cuba

Un informe de la CNN concluye que el aumento de vuelos de espionaje sigue un patrón similar a los casos de Venezuela e Irán.

Un P-8A Poseidon similar a los usados para espiar a Cuba.

Un P-8A Poseidon similar a los usados para espiar a Cuba.
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Desde el 4 de febrero, aviones de EEUU han efectuado 25 vuelos de recopilación de inteligencia en torno a Cuba, según un análisis de CNN basado en datos públicos de aviación. La mayoría de los vuelos fueron realizados por aeronaves de patrullaje marítimo P-8A Poseidon, diseñadas para vigilancia y reconocimiento.

Agrega que la mayoría se realizaron cerca de las dos ciudades más grandes del país, La Habana y Santiago de Cuba, y algunos a menos de 64 kilómetros de la costa, según FlightRadar24.

Señala CNN que la mayoría de los vuelos fueron realizados por aeronaves de patrullaje marítimo P-8A Poseidon, diseñadas para vigilancia y reconocimiento, mientras que otros fueron llevados a cabo por un RC-135V Rivet Joint, especializado en recopilación de inteligencia de señales. También se utilizaron varios drones de reconocimiento de gran altitud MQ-4C Triton.

Los vuelos, agrega, llaman la atención no solo por su cercanía con la costa, que los coloca claramente dentro del rango para recopilar inteligencia, sino también por la repentina aparición de estas operaciones —antes de febrero, este tipo de vuelos visibles públicamente eran extremadamente raros en esta zona— y por el momento en que ocurren.

Vuelos similares

CNN analiza los patrones de vuelo y llega a la conclusión de que coinciden con el aumento de la retórica del Gobierno de Trump y es similar al incremento de vuelos de vigilancia visibles públicamente, antes de operaciones militares de EE.UU. tanto en Venezuela como en Irán.

En el caso de Venezuela, Trump anunció el 2 de setiembre el primer ataque de EE.UU. contra una presunta embarcación vinculada al narcotráfico en el Caribe y señaló específicamente una conexión con el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de “asesinatos masivos, narcotráfico, tráfico sexual y actos de violencia y terror”.

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