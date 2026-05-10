Desde el 4 de febrero, aviones de EEUU han efectuado 25 vuelos de recopilación de inteligencia en torno a Cuba, según un análisis de CNN basado en datos públicos de aviación. La mayoría de los vuelos fueron realizados por aeronaves de patrullaje marítimo P-8A Poseidon, diseñadas para vigilancia y reconocimiento.
preocupación
EEUU intensifica los vuelos de espionaje cerca de las costas de Cuba
Un informe de la CNN concluye que el aumento de vuelos de espionaje sigue un patrón similar a los casos de Venezuela e Irán.