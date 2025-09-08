Hacete socio para acceder a este contenido

Apoyo a jóvenes

El Programa ARGO inicia sus trabajos en Minas y se expande por el interior de Uruguay

El Programa ARGO tiene como objetivo formar ciudadanos comprometidos con su entorno y promover valores como la responsabilidad, la honestidad, la colaboración y la superación personal.

El Programa ARGO, dedicado a transformar vidas a través del acceso a la educación terciaria, anuncia el inicio de sus actividades en la ciudad de Minas, Lavalleja. En una reunión con los principales referentes educativos de la ciudad y el intendente Daniel Ximénez, ARGO presentó su programa integral de apoyo a jóvenes con talento y compromiso que enfrentan barreras económicas o personales para acceder a la educación universitaria.

Presencia de Autoridades

En la ocasión, estuvo presente el director de relaciones institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, quien destacó la importancia de la colaboración entre empresas y organizaciones para promover la educación y el desarrollo social. Las autoridades del Programa ARGO también se reunieron con los principales referentes educativos de la ciudad para discutir los detalles de su propuesta y coordinar acciones conjuntas.

Expansión por el Interior de Uruguay

Después de Minas, el Programa ARGO se expandirá a otras localidades del interior de Uruguay, incluyendo Durazno y Salto. En estas ciudades, implementará su programa de apoyo a jóvenes, que incluye acceso a la universidad, alojamiento, alimentación, transporte y materiales de estudio, así como apoyo extracurricular y mentoría personalizada.

Objetivos y Valores

El Programa ARGO tiene como objetivo formar ciudadanos comprometidos con su entorno y promover valores como la responsabilidad, la honestidad, la colaboración y la superación personal. A través de su programa busca fortalecer la autonomía, la resiliencia y el sentido de propósito de los jóvenes que participan en él.

Convocatoria Abierta

ARGO invita a los jóvenes interesados en participar en su programa a postularse a través de su sitio web www.argo.uy. También busca fortalecer los vínculos con instituciones educativas, sociales y culturales para identificar a quienes más se beneficiarían con esta oportunidad.

Sobre ARGO: El Programa ARGO es una organización sin fines de lucro dedicada a transformar vidas a través del acceso a la educación terciaria. Su programa integral de apoyo a jóvenes con talento y compromiso busca promover la educación y el desarrollo social en Uruguay y otros países de la región.

