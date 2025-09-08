El Programa ARGO, dedicado a transformar vidas a través del acceso a la educación terciaria, anuncia el inicio de sus actividades en la ciudad de Minas, Lavalleja. En una reunión con los principales referentes educativos de la ciudad y el intendente Daniel Ximénez, ARGO presentó su programa integral de apoyo a jóvenes con talento y compromiso que enfrentan barreras económicas o personales para acceder a la educación universitaria.
Apoyo a jóvenes
El Programa ARGO inicia sus trabajos en Minas y se expande por el interior de Uruguay
El Programa ARGO tiene como objetivo formar ciudadanos comprometidos con su entorno y promover valores como la responsabilidad, la honestidad, la colaboración y la superación personal.