El Programa ARGO inicia sus trabajos en Minas y se expande por el interior de Uruguay

Objetivos y Valores

El Programa ARGO tiene como objetivo formar ciudadanos comprometidos con su entorno y promover valores como la responsabilidad, la honestidad, la colaboración y la superación personal. A través de su programa busca fortalecer la autonomía, la resiliencia y el sentido de propósito de los jóvenes que participan en él.

Convocatoria Abierta

ARGO invita a los jóvenes interesados en participar en su programa a postularse a través de su sitio web www.argo.uy. También busca fortalecer los vínculos con instituciones educativas, sociales y culturales para identificar a quienes más se beneficiarían con esta oportunidad. También busca fortalecer los vínculos con instituciones educativas, sociales y culturales para identificar a quienes más se beneficiarían con esta oportunidad.

Sobre ARGO: El Programa ARGO es una organización sin fines de lucro dedicada a transformar vidas a través del acceso a la educación terciaria. Su programa integral de apoyo a jóvenes con talento y compromiso busca promover la educación y el desarrollo social en Uruguay y otros países de la región.