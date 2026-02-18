En esta oportunidad, los fanáticos tendrán la posibilidad de vivir una experiencia inmersiva en el Centro de Eventos del Parque de Innovación del LATU, que culminará con la posibilidad de fotografiarse con el trofeo del mundial. Los fans ya pueden comenzar a conseguir sus entradas que están disponibles mediante dos modalidades.
Cómo acceder a visitarlo
El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ llega a Uruguay
El domingo 22 de febrero, el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ visitará Uruguay en el marco de su tour mundial presentado por Coca-Cola.