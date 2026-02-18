El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ llega a Uruguay

Sobre el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ presentado por Coca-Cola

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, comenzó en Riade, Arabia Saudita, el 3 de enero de 2026. A partir de ese punto, se encuentra visitando 30 Asociaciones Miembros de la FIFA, en 75 paradas a lo largo de más de 150 días, incluyendo a Uruguay.

Visitará Uruguay el domingo 22 de febrero, en el Centro de Eventos del Parque de Innovación del LATU.

Las dos únicas ocasiones en que el Trofeo Original sale del Museo de la FIFA en Suiza son para la Copa Mundial de la FIFA™ y para el Tour del Trofeo.

Como socio histórico de la FIFA, Coca-Cola tiene los derechos exclusivos del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, ofreciendo a miles de aficionados alrededor del mundo la oportunidad de ver el premio más codiciado antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. The Coca-Cola Company mantiene una relación con la FIFA desde 1976 y ha sido patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ desde 1978.