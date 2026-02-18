Hacete socio para acceder a este contenido

Cómo acceder a visitarlo

El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA™ llega a Uruguay

El domingo 22 de febrero, el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ visitará Uruguay en el marco de su tour mundial presentado por Coca-Cola.

Por Redacción de Caras y Caretas

En esta oportunidad, los fanáticos tendrán la posibilidad de vivir una experiencia inmersiva en el Centro de Eventos del Parque de Innovación del LATU, que culminará con la posibilidad de fotografiarse con el trofeo del mundial. Los fans ya pueden comenzar a conseguir sus entradas que están disponibles mediante dos modalidades.

Por un lado, se puede participar en el sorteo de entradas dobles registrándose en el sitio web de Coca-Cola Uruguay (https://www.coca-cola.com/uy/es), completar sus datos y seguir las indicaciones correspondientes. Cada participante cuenta con una oportunidad por día durante toda la vigencia de la promoción, por lo que, en caso de no resultar ganador, puede volver a intentarlo al día siguiente. Quienes sean seleccionados en los sorteos recibirán dos entradas digitales en formato QR, válidas para el ganador y un acompañante. En total, se entregarán 100 entradas dobles. La promoción estará vigente hasta el 21 de febrero a las 18:00 horas y pueden participar personas mayores de 18 años con residencia en Uruguay.

Por otro lado, los fans pueden acceder a un vale por dos entradas para ir a ver el Trofeo Original comprando $500 o más en productos Coca-Cola y Powerade en los supermercados Disco, Devoto y Geant. En el sitio https://www.coca-cola.com/uy/es se pueden encontrar las bases y condiciones de la promoción con todo el detalle.

Sobre el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ presentado por Coca-Cola

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, comenzó en Riade, Arabia Saudita, el 3 de enero de 2026. A partir de ese punto, se encuentra visitando 30 Asociaciones Miembros de la FIFA, en 75 paradas a lo largo de más de 150 días, incluyendo a Uruguay.

Visitará Uruguay el domingo 22 de febrero, en el Centro de Eventos del Parque de Innovación del LATU.

Las dos únicas ocasiones en que el Trofeo Original sale del Museo de la FIFA en Suiza son para la Copa Mundial de la FIFA™ y para el Tour del Trofeo.

Como socio histórico de la FIFA, Coca-Cola tiene los derechos exclusivos del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, ofreciendo a miles de aficionados alrededor del mundo la oportunidad de ver el premio más codiciado antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. The Coca-Cola Company mantiene una relación con la FIFA desde 1976 y ha sido patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ desde 1978.

