Rusia está dispuesta a considerar zona de libre comercio con el Mercosur

Mirando hacia el Mercosur

En esa línea Rusia está evaluando las posibles perspectivas de negociación con el mayor bloque económico de la región, el Mercosur, según declaró Alexey Overchuk a Izvestia.

“Por un lado, debemos analizar cuán mutuamente beneficioso será esto. Por otro lado, existe un cierto recurso de negociación que actualmente se dirige a otros países —dijo—. Pero siempre estamos abiertos a ese diálogo y, por supuesto, nos interesa ampliar las oportunidades para las economías de la UEEA”.

Implementar un proyecto de tal envergadura no es fácil, indica el periódico. Según los expertos, uno de los principales problemas para crear una zona de libre comercio con el Mercosur es la logística. En primer lugar, es necesario comprender que los países están ubicados a gran distancia entre sí, lo que explica el aumento de los costos de transporte.

Las sanciones interferirán con el transporte de mercancías a través de los puertos europeos en el Atlántico, declaró Viktor Kheifets, profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de San Petersburgo, en una conversación con Izvestia. Pero existe otra opción: utilizar las rutas del Pacífico.

Hay antecedentes

En 2018, la Comisión Económica Euroasiática (CEE) y el Mercosur firmaron un memorando de cooperación en materia comercial y económica. Se pueden debatir nuevas perspectivas en importantes plataformas internacionales. Por ejemplo, en el marco de los BRICS, donde Brasil y Rusia son las mayores economías de sus regiones (Rusia se encuentra en paridad de poder adquisitivo).

Además, destaca Izvestia, el Mercosur ya cuenta con la experiencia de un acuerdo a gran escala con un bloque económico similar. El 17 de enero, en Paraguay, los países latinoamericanos firmaron un acuerdo para la creación de una zona de libre comercio con la Unión Europea.

(Tomado de Izvestia)